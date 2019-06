Prima reacție a procurorului care a luat cu forța fetița din brațele asistentului maternal: ”Nu am bruscat-o. Nu s-a filmat tot!”

Imaginile surprinse la Baia de Aramă, județul Mehedinți, unde o fetiță de doar opt ani a fost luată cu forța de lângă asistenții maternali pentru a fi dată părinților adoptivi a stârnit un val de reacții negative pe rețelele de socializare. Acum, procurorul de caz, chiar femeia care a preluat-o pe micuță, și-a explicat gestul.

”Fetița a fost prezentată la medicina legală, i s-a acordat consiliere psihologică și se află la părinți. La părinții adoptivi. La părinții care figurează în certificatul de naștere al minorei”, a declarat Maria Pițurcă, procuror la Curtea de Apel Craiova, la un post de televiziune.

Întrebată de ce a bruscat fetița, aceasta a negat: ”Eu am fost, nu am bruscat-o pe fetiță. Aceasta a fost influențată negativ și a fost inoculată. Am ridicat și înscrisuri că își urăște părinții adoptivi. Pe timpul adopției nu a putut să interacționeze cu adoptatorii. Nu am bruscat-o. Am încercat să o iau și nu puteam. Nici nu am vrut să o strâng. Am luat-o în brațe până la urmă. Nici nu s-a filmat tot. M-a ajutat un mascat, i-am arătat fetița și până la urmă a luat fetița în brațe. Am predat-o tatălui.”, a mai spus femeia.

Ba mai mult, ea a spus că nu are ce să-și reproșeze cu privire la intervenția de astăzi: ”Nu. A fost o situație... nu aveam... copilul zbiera. Nu puteam să îl luăm... Oricum făceam cercetări pentru rele tratamente aplicate minorului. Abia a ieșit din spital. Trebuia experizată psihiatric și medico-legal. Percheziția a avut ca scop stabilirea stării de sănătate. Cercetările se fac pentru lipsire de libertate și rele tratamente aplicate minorului. Eu nu am lovit fetița. Chiar nu am lovit-o.”, a mai spus ea, potrivit sursei citate.

În urma imaginilor făcute publice, Georgian Drăgan, purtător de cuvânt IGPR a precizat la Antena 3 că ”vor fi făcute verificări cu privire la modul de acţiune al procurorului”.