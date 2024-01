Prima reacție a soției lui Christian Oliver, după accidentul aviatic în care actorul și fiicele lor au murit. Ce a transmis

Actorul Christian Oliver a murit împreună cu cele două fiice ale sale, după ce avionul privat în care se aflau s-a prăbușit în Caraibe. Iată prima reacție a mamei fetelor și fosta soție a starului.

Actorul a murit, împreună cu cele două fiice ale sale, în vârstă de 12 și 10 ani, într-un accident de avion produs joi, 4 ianuarie 2024, în Caraibe.

Citește și: Ce se întâmplă în aceste momente cu Cornel Dinicu, patronul pensiunii Ferma Dacilor. Ce decizie au luat autoritățile

Prima reacție a soției lui Christian Oliver, după accidentul aviatic în care actorul și fiicele lor au murit

Jessica Klepser (fosta Mazur), soția regretatului actor Christian Oliver, a rupt tăcerea după moartea tragică a soțului și a celor două fiice ale lor.

Se crede că Jessica și Christian erau separați, mai multe publicații specificând că starul a depus cererea de divorț în decembrie 2021. Însă informația nu este confirmată, la fel cum nu se știe care e motivul pentru care femeia nu se afla în vacanță cu ei.

Jessica nu a postat nimic pe conturile sale de socializare, însă compania pentru care lucrează a publicat o declarație detaliată.

Citește și: De ce românii nu și-au primit pensiile în luna ianuarie. Motivul pentru care banii nu au fost virați și când ajung la pensionari

Mesajul emoționant postat după moartea actorului Christian Oliver și a ficelor minore

Actorul din "Hunters" și "Speed Racer", în vârstă de 51 de ani, a murit joi, când avionul de mici dimensiuni în care se afla s-a prăbușit în ocean, în largul unei insule din Caraibe.

Oliver, al cărui nume real este Christian Klepser, se afla împreună cu fiicele Madita, în vârstă de 12 ani, și Annik, în vârstă de 10 ani, și pilotul Robert Sachs.

Pe 5 ianuarie, o declarație emoționantă din partea Jessicăi Klepser și a familiei sale a fost distribuită pe Instagram.

"Suntem profund întristați de tragicul accident aviatic din 4 ianuarie 2024, care a luat viața membrilor iubiți ai familiei. Fiicele noastre, Madita (12 ani) și Annik (10 ani), împreună cu tatăl lor, Christian, se întorceau dintr-o vacanță în Caraibe. Din nefericire, toți cei patru pasageri din avion nu au supraviețuit", e o parte din text.

Citește și: Pedepse dure pentru profesorii care fac meditații cu elevii de la clasă. Anunțul făcut de Ministerul Educației

În postare e specificat faptul că "pierderea lui Oliver va fi profund resimțită de toți cei care l-au cunoscut" și cere intimitate în aceste momente dificile.

Moartea familiei a fost surprinsă de camere. Potrivit autorităților, avionul a decolat de pe aeroportul F Mitchell și se îndrepta spre St Lucia.

"La câteva momente după ce a decolat, aeronava a întâmpinat probleme și s-a prăbușit în ocean", au precizat într-un comunicat autoritățile.

Pilotul Robert Sachs era proprietarul avionului, dar nu este clar ce a provocat accidentul devastator, potrivit poliției. Acesta a contactat prin radio turnul de control la scurt timp după decolare pentru a anunța că are probleme și că se întoarce.

Oliver, cele două fiice ale sale și pilotul au fost declarați morți pe loc. Paza de coastă a recuperat cele patru cadavre.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În ce filme a jucat Christian Oliver

Saved by the Bell: The New Class (1994–1995) — Brian Keller

The Baby Sitters Club (1995) — Luca

Two Sisters (1997) — Tim

Eat Your Heart Out (1997) — Daniel Haus

Bombs Under Berlin [de] (1999) — Kalle

Romantic Fighter (1999) — Dennis

Schlaf mit meinem Mann (2001) — Benny

Kept (2001) — Kyle

Ablaze (2001) — Tim Vester

A Light in the Forest (2002) — Gabriel Brown

Frostbite (2004) — Hans

Alarm für Cobra 11 — Die Autobahnpolizei (2002–2004) — Jan Richter

Subject Two (2005) — Adam Schmidt

The Good German (2006) — Emil Brandt

Speed Racer (2008) — Snake Oiler

Watercolors (2008) — High School Student

Valkyrie (2009) — Sergeant-Major Adam

Ready or Not (2009) — Chris

Tribute (2009) — Steve Chensky (based on the novel by Nora Roberts)

The Three Musketeers (2011) — Venetian Nobleman

House of Good and Evil (2013) — Chris Conley

Ninja Apocalypse (2014) — Cage

Hercules Reborn (2014) — Arius

Zipper (2015) — Max (uncredited)

Sense8 (2015) — Steiner

Master of Death [de] (2015) — Ulrich Hemberger

Timeless (2016) — Wernher von Braun

Best Christmas Ball Ever (2019) — Lukas

Hunters (2020) — Wilhelm Zuchs

Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023) — Voice actor