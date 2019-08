Primăria Sector 4 mută aproape 200 de copii dintr-o grădiniţă la parterul unor blocuri dintr-un ansamblu rezidenţial construit în câmp / Părinţii acuză primăria că nu sunt condiţii adecvate - FOTO

Primăria Sector 4 a decis mutarea, pentru anul şcolar 2019-2020, a copiilor din grădiniţa aparţinând Şcolii gimnaziale „Avram Iancu”, într-un spaţiu de la parterul unor blocuri dintr-un ansamblu rezidenţial construit la marginea Bucureştiului, în câmp.

Părinţii acuză primăria că nu au fost anunţaţi de această decizie şi că în noul spaţiu nu sunt condiţii adecvate pentru funcţionarea unei grădiniţe - zona unde este acesta, fără mijloace de transport în comun, accesul dificil pentru maşinile pompierilor sau ale ambulanţei, imposibilitatea desfăşurării activităţilor în aer liber cu copiii, asigurarea mâncării prin catering. Primarul Daniel Băluţă a anunţat pe Facebook că decizia a fost luată pentru că vechea grădiniţă trebuie reabilitată.

Direcţia de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Sector 4 a transmis o adresă conducerii şcolii „Avram Iancu”, datată 13 august, în care informa că grădiniţa va fi mutată din 1 septembrie într-un spaţiu din strada Poştalionului 97-101, întrucât la clădirea actuală se vor face lucrări de reabilitare şi modernizare. Decizia a fost luată fără consultarea Consiliului de Administraţie al şcolii, în care şi părinţii au reprezentanţi.

Părinţi care au copiii înscrişi la această grădiniţă au relatat pentru News.ro că, la sfârşitul săptămânii trecute, au auzit despre această decizie în parcul din cartier unde îşi duc copiii la joacă. Unii dintre ei au întrebat educatoarele dacă este adevărat, iar acestea le-au confirmat că tocmai au aflat că grădiniţa se mută.

Până la momentul transmiterii acestei ştiri, părinţii spun că nu au fost anunţaţi oficial de conducerea şcolii sau de primărie despre această decizie şi se declară surprinşi, mai ales că în primăvara acestui an au fost făcute lucrări de modernizare în grădiniţă.

În plus, ei sunt nemulţumiţi de condiţiile unde se află spaţiul în care grădiniţa urmează să funcţioneze în următorul an şcolar. Este vorba despre un spaţiu amenajat la parterul unor blocuri construite recent, la marginea Bucureştiului, în câmp, faţă de care cel mai apropiat mijloc de transport este la circa 2 kilometri.

De altfel, în acest loc a funcţionat o altă grădiniţă timp de un semestru. Şi atunci părinţii au fost nemulţumiţi şi au semnalat problemele de acolo, un spaţiu pentru care primăria plăteşte o chirie de circa 8.000 de euro lunar, aşa cum au relatat şi .

Mai mult, în ansamblul VISTA REZIDENTIAL BERCENI, unde va funcţiona grădiniţa, copiii vor sta în interior întreaga zi, pentru că nu există un loc amenajat unde aceştia să poată avea activităţi în aer liber, deşi curriculum pentru grădiniţe prevede acest lucru, după cum arată documentele publicate joi de . Totodată, sălile nici nu ar putea fi aerisite, pentru că geamurile nu sunt prevăzute cu sistem de deschidere.

Unii dintre părinţi spun că s-au adresat consilierilor locali din Comisia de învăţământ, cerându-le să verifice condiţiile în care se face această mutare şi acuzând lipsa de transparenţă faţă de cei afectaţi.

De asemenea, părinţii sunt îngrijoraţi de faptul că la blocul în care va funcţiona grădiniţa există o singură cale de acces, îngustă, unde permanent sunt maşini parcate şi unde, în cazul unui incident, autovehiculele pompierilor sau ambulanţa ar avea dificultăţi să ajungă. Unii dintre ei au sesizat ISU Sector 4, solicitând verificări faţă de modul în care a fost acordată autorizaţia de funcţionare. Şi locatari din ansamblul VISTA REZIDENTIAL BERCENI spun că în ultimii 3 ani au făcut mai multe sesizări pe această temă către ISU, însă fără niciun rezultat.

Miercuri seară, primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a postat pe pagina sa de Facebook precizări faţă de această situaţie, însoţite de un . El afirmă că vechea grădiniţă este încadrată în clasa I de risc seismic şi că reabilitarea acesteia este o prioritate. „Chiar dacă unii dintre părinţi sunt neliniştiţi pe fondul acestei decizii, nu vreau decât să îi asigur că facem acest lucru numai şi numai pentru siguranţa celor mici. Copiii vor fi mutaţi într-un sediu nou de pe strada Poştalionului, modern, într-o clădiră sigură, iar părinţii vor avea pus la dispoziţie transport gratuit”, a scris primarul.

Mai multe persoane îl felicită pe primar, dar multe comentarii ale părinţilor care au copiii la această grădiniţă sau ale locatarilor din ansamblul rezidenţial critică aspru decizia:

„Pai dacă este încadrată în clasa 1seismic cum ati permis sa stam aşa până acum!!!Haideţi să fim serioşi!!! Altele sunt interesele!!!!De ce să sufere copiii noştri pe câmp la mama naibii!!!! Unde nu au loc de joacă afară, unde înăuntru nu se poate aerisi plus mancare catering!!!!este vorba despre copii mici, domnule primar!!!”

„La ce ore va fi disponibil mijlocul de transport? Dacă un copil păţeşte ceva şi are nevoie să fie luat de părinte acasă, va exista autobuz de ex din oră în oră sau cum aţi gândit programul? Este important pentru că nu toţi părinţii dispun de maşini personale, iar in condiţii meteo dificile, chiar şi cu maşina personală, accesul în zonă este complicat. Ce nu aţi luat în calcul este că acea zonă este în plină dezvoltare (blocuri in constructie), foarte mult praf pentru copii, iar loc de joacă în aer liber deloc”

„Primaria a inghesuit copii si proprietari intr-un spatiu fara cai de evacuare, chiar daca suntem in camp. Pe strada postalionului care vine direct in fata intrarii au trantit niste pietroaie care acum sunt pline de balarii. Ei si-au vazut de publicitate pozitiva si noi mai avem un pic si ne omoram cu parintii care ne blocau caile de iesire din parcare si ansamblu care parcau inclusiv pe spatiile verzi, pana in ferestrele proprietarilor de la demisol... ”

„Domnule Baluta,daca gradinita 98 Avram Iancu are grad de risc seismic 1 cum v-aţi permis sa nu ne spuneti şi sa ducem copii zi de zi acolo ?! Daca aţi riscat viaţa copiilor noştri atatia ani de ce nu ne lăsaţi si pe noi sa mai riscam un an si sa faceţi de fapt reabilitarea termică, nu seismica cum pretindeti pentru vacanţa viitoare de vară? Stim ca vin alegerile,vă apreciem foarte mult pentru ce aţi făcut un sectorul 4, dar nu cred ca era cazul sa daţi cu băţul în baltă la final de mandat...Faceţi viata mult mai grea si complicata atât pentru copii si părinti cat si pentru personalul angajat.”

„De ce nu ati postat si calea de acces catre gradinita, domnule primar? Anul trecut, odata cu gradinita Insir'te margarite, ati promis ca dezvoltati infrastructura... a trecut vara si nu am vazut nimic. Adp-ul nu a suplimentat cu pubele zona, nu a facut curatenie in urma parintilor iar personalul gradinitei a folosit cosurile de pe esplanada curatenia fiind platita de proprietarii din ansamblu. Cine plateste curatenia, bordurile, usile stricate?”

„Daniel Băluţă, va fi o adevărată provocare ! Când aţi fost ultima dată pe str Poştalionului ? V-am tot semnalat situaţia jalnică a străzii : carosabil demn de un concurs off-road,, trotuare inexistente pe anumite porţiuni, câini maidanezi ... Vorbiţi de transport gratuit....in acest caz să faceţi un abonament la un service pentru acel mijloc de transport ! Va avea nevoie !”

„Domnule Primar, daca aceasta grădiniţă, care a fost construită la începutul anilor '80, cand se respectau cu stricteţe regulile de construcţie, mai ales după cutremurul din '77 este încadrată la risc seismic de grad 1, de ce v-ati apucat sa renovati mai întâi baile în această primăvară? Este o nouă procedură în consolidarea clădirilor de acest tip?”

„Drumul Postalionului arată deplorabil ,praf mult ,trotuare inexistente ,strada neasfaltata,nu mai zic cum e când ploua ...Mai intai trebuiau luate măsuri şi apoi mutaţi copiii !Locuiesc acolo şi ştiu exact cum e ...”

„Cand s-a luat aceasta hotarare? Nu puteam fi informati mai demult,nu cu 3 saptamani inainte?”

„Poate strangeti si maidanezii de langa gradinita,in curtea bisericii,nu de alta dar se plimba si pe langa blocurile cu gradinita”

Pe site-ul Primăriei Sector 4, în acest an nu figurează nicio hotărâre de Consiliu Local prin care să fie aprobate fonduri pentru reabilitarea grădiniţei Şcolii gimnaziale „Avram Iancu”, aşa cum este cazul altor grădiniţe. În schimb, prin hotărârea de Consiliu Local 128 din 10 iunie 2019 a fost aprobată reţeaua de unităţi de învăţământ preuniversitar din sector, iar grădiniţa figurează tot la adresa din Strada Stupilor nr. 1, unde a funcţionat până în prezent.

Unii părinţi au încercat să îşi transfere copiii la alte grădiniţe din cartier, însă cele mai multe au fost relocate, tot pentru lucrări de reabilitare.

De exemplu, grădiniţa arondată Şcolii gimnaziale 194 va funcţiona în acest an în containere amplasate pe unul dintre terenurile de sport ale unităţii de învăţământ.

Alte grădiniţe au fost mutate încă de la începutul anului în mall-ul Grand Arena, în care funcţionează şi primăria. Spaţiul este închiriat pentru o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea de prelungire cu încă 3 ani. Preţul este de 5,20 euro/mp/lunar fără TVA, după cum a anunţat chiar primăria. Şi în acest caz părinţii s-au plâns de condiţii, însă fără rezultat.

„Copilul meu a nimerit într-o clasă de 30 mp cu 14 paturi, fără geamuri, grupa este formată din 26 de copii”, „Sala în care suntem este de dimensiunea unei sufragerii a unui apartamant şi în ea trebuie să încapă 24 de suflete. Îşi bat joc de copiii noştri! Am scris şi pe pagina de Facebok a primarului dar am fost blocată. Să nu mai adaug că un copil nu poate sta 10 ore pe zi într-un spaţiu fără să vadă lumina zilei, că nu avem ferestre, şi să doarmă în aer condiţionat”, spuneau părinţii la vremea respectivă.

