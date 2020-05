Bărbatul care o însoțea pe Margherita în momentul în care a provocat accidentul, primele declarații: ”I-am zis să nu luăm mașina!”

Potrivit Antena Stars, bărbatul a declarat că Margherita a provocat accidentul din cauza neatenției, întrucât se ruja în oglinda.

„Am fost la prietenii noștri comuni să ne consultăm în legătură cu noua colecție. AM plecat de acolo, eu i-am zis să nu lăm mașina, am rugat-o frumos și ea a luat-o. Își făcea buzele în oglindă. Pur și simplu a făcut o curbă la dreapta și erau niște mașini parcate și le-a lovit. Poliția i-a cerut toate actele și au pus-o să facă un etilotest care a ieșit negativ. Am luat maimuța și m-am dus să am grijă de maimuță”, a spus pasagerul, la „Star Matinal de Weekend”.

Margherita de la Clejani a rupt tăcerea, în sfârșit! Ce a consumat înainte de a provoca accidentul: ”Sunt niște pastile din farmacie!”

În ceea ce privește comportamentul bizar al Margheritei, el a spus că nu era nimic în neregulă cu ea.