Primeşti BANI DE LA STAT ca să îţi începi o afacere: Este vorba de zeci de mii de euro!!!

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a anunţat că 29 septembrie este ultima zi în care antreprenorii care au obţinut finanţare prin programul Start Up Nation în ediţia din anul 2017 mai pot depune cererile de finanţare şi că acest termen nu va fi amânat. Conform ministrului, din 8.444 de contracte încheiate, peste 6.500 au primit finanţare până acum.

"29 septembrie este ultima zi de depunere a cererii de plată. Este o întrebare pe care am primit-o foarte des în ultima vreme, dacă va fi o amânare. Nu va fi nicio amânare, 29 septembrie este ultima zi de depunere a cererilor de plată pentru că sfârşitul lui decembrie este ultima zi de plată în Start Up Nation 2017. Rog ca toţi cei care au aplicat în Start Up Nation 2017 să vină cât mai repede la ghişeele agenţiilor regionale şi la băncile partenere, astfel încât să intraţi cât mai repede în posesia finanţării, pentru că bani există, sunt în conturile băncilor şi în conturile agenţiilor regionale. Singurul lucru pe care-l mai aveţi de făcut este să vă prezentaţi cu cererea de plată", a spus Radu Oprea, prezent la un eveniment de lansare a unui proiect, potrivit News.ro.