Principala bacterie găsită pe scaunul copilului din mașina ta

Un nou studiu a dezvăluit cantitatea îngrozitoare de bacterii dăunătoare de pe scaunele de mașini pentru copii.

O firmă de închirieri auto din UK, Leasing Options, a testat sute de mașini pentru bacterii comune, inclusiv Coli, Clostridium, Pseudomonas, Staphylococcus, Salmonella, Bacillus Streptococi fecali și Enterococi.

Proprietarii mașinilor au fost rugați să nu-și curețe autoturismele timp de două săptămâni înainte de testare. Specialiștii au luat probe din diferite părți din interiorul mașinilor și le-au trimis într-un laborator pentru analiză, potrivit Realitatea.net.

Ce a scos la iveală cantitatea de germeni care se află ascunși de ochii noștri

Rezultatele arată cantitatea de bacterii găsite pe fiecare parte a mașinii în raport cu limita de detecție (LOD), care este limita sub care concentrația unui anumit contaminant este atât de scăzută încât nu poate fi detectată. În igiena profesională, LOD este de obicei stabilit de 100-1000 de ori sub concentrația la care contaminantul particular este considerat periculos.

Ce bacterie a fost găsită pe scaunul din maşină

Volanul, frâna de mână, schimbătorul de viteză și consolele/radio, CD sau navigație au fost depistate cu 10-20 LOD pentru bacterii. În mod surprinzător, scaunul auto al copilului a înregistrat un număr mult mai mare: 3.000 LOD.

Principala bacterie găsită pe scaunul de mașină al copilului a fost Streptococi Faecal. Streptococii fecali pot provoca pneumonii bacteriene, infecții ale urechilor și meningită.

Sursă: Gazeta de Sud