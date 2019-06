Cazul fetiței care a fost adoptată în SUA stârnește noi controverse! Procuroarea ar fi avut mandat doar pentru ridicarea de acte

Noi proteste şi controverse în cazul Sorinei, fetiţa luată cu mascaţii pentru a fi dată în adopţie. Procuroarea este acuzată că avea mandat doar pentru ridicarea unor acte, nu a copilului. Pentru a treia zi consecutiv, sute de oameni au cerut în stradă demisia ei. Cazul a luat o amploare fără precedent şi ar putea duce la schimbarea legii. Între timp, părinţii adoptivi dau asigurări că fetiţa este bine şi se acomodează uşor în noua familie.

Au trecut trei zile de cînd Sorina, fetiţa de şapte ani, a fost luată de la asistenţii maternali şi dată familiei adoptive, un cuplu de români stabiliţi în America. Sute de oameni din Mehedinţi contestă decizia. Şi-au mutat protestele în faţa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, instituţia care a dat verdictul în dosarul de adopţie. Ţinta nemulţumirilor a fost procuroarea care a preluat fetiţa şi care este acuzată că a bruscat-o în timpul intervenţiei.

O nouă controversă apare în jurul mandatului de percheziţie pe baza căruia autorităţile au intrat în casa asitenţilor maternali. O organizaţie non-guvernamentală va depune plângere împotriva procuroarei, pe motiv că documentul emis de judecători îi permitea să ridice doar acte şi bunuri, nu şi pe fetiţă.

”Folosindu-se de pretextul unui dosar penal, s-a pus practic în executare o decizie civilă a Curţii de Apel Craiova privitoare la adopţia copilului, decizie care nu putea fi pusă în executare într-o astfel de manieră.”, a declarat Toni Neacșu, avocat.

”Copilul se zbătea şi am încercat să nu pun mâna, adică să nu apăs, de asta nici nu. Am încercat să o iau în braţe. Nu am mai participat decât la percheziţii de ridicare de documente, la societăţi. Nu mă aşteptam să reacţioneze aşa fetiţa.”, a declarat și procurorul care s-a ocupat de caz.

Manifestaţiile au început încă din zorii zilei, în faţa Primăriei din localitatea Baia de Aramă. De acolo, oamenii au plecat cu maşinile şi cu autocarele spre Craiova.

Tatăl adoptiv dă asigurări că fetiţa este bine, comunică şi se joacă. Familia poate pleca oricând în America, dar deocamdată pentru acomodare a rămas câteva zile aici.

”Este o fată foarte deșteaptă și știe foarte multe. Acum se joacă cu băiatul nostru și cu Ramona. Toate bune și frumoase.”, a spus tatăl adoptiv al micuței.

Cazul a deschis anchete în lanţ şi a strârnit reacţii până la vârful ţării. Premierul Viorica Dăncilă aşteptă mâine un raport detaliat despre operaţiunea din Baia de Aramă. Iar sindicaliştii din Poliţie cer schimbarea legii şi propun noi proceduri de intervenţie în cazul copiilor. În plus, au sesizat şi Secția specială de investigare a magistraților. Doi poliţişti au primit deja avertisment pentru că nu ar fi raportat luna trecută un apel la 112 al mamei adoptive. Femeia le-ar fi cerut ajutorul atunci să îşi ia fetiţa acasă.