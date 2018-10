Profesorii au interzis la meditații cu elevii de la clasă. Cadrele didactice care vor încălca regulamentul riscă facă închisoare

Profesorii nu mai au voie să facă meditaţii cu elevii de la clasele la care predau. Este interzis, pentru prima oară în România, printr-un Cod de Etică. Cadrele didactice care vor încălca regulamentul riscă să îşi piardă locul de muncă sau chiar să facă închisoare dacă nu plătesc la FISC impozite.

Două eleve se pregătesc să intre la Facultatea de Arhitectură, dar îşi doresc o notă mare şi la examenul de Bacalaureat. Aşa că fac meditaţii în fiecare zi a săptămânii: matematică, limba română, fizică sau chimie şi arhitectură. În total, 500 de lei pe săptămână de persoană.

Dacă profesorii nu vor respecta noul cod de etica, riscă sanctiunile din legea educatiei, de la observatie scrisa, avertisment pana la desfacerea contractului de munca, iar daca vorbim despre cazuri mult mai grave, se poate ajunge si la pedeapsa cu inchisoarea de la 1 an la 3 ani.

Cu toate astea, până acum niciun profesor nu a fost sancţionat. Chiar dacă sunt persoane care fac meditaţii fără să declare banii încasaţi. Uneori, nu au nici facultate. Doar 5% dintre cei care oferă lecţii în privat fac asta legal, estimează specialiştii.

E un cerc vicios. Elevii dau vina pe profesorii care ar condiţiona nota de la clasă de prezenţa la meditaţii, iar profesorii pe părinţii care vor ca elevii să aibă cunoştinţe cât mai bogate.

Adi Iurelescu, profesor: Este o dovada de profesionalism si lipsa de profesionalism, ce nu fac in clasa, o faci pe bani extra program.

Marian Staş, expert in educatie: Actorii principali, parinti, copii, profesori nu isi fac fisa postului. De la clasa a doua, a treia, a patra, pompeaza bani in ei ca sa faca lucrurile asa cum nu se fac cum se cuvine in scoala.

Cele mai scumpe meditaţii sunt la matematică, limba română şi limbile străine. O şedinţă începe de la 70 de lei şi poate trece de 300 de lei dacă profesorul face pregătire cu un singur elev.

