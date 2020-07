Raed Arafat a fost amenințat cu moartea! Un român, mesaj uluitor, apreciat de peste 1.000 de oameni, pe Facebook! „Game over, zdreanțo!”

Raul Coltor pe numele lui, bărbatul nu crede în existența coronavirusului și consideră că pandemia este, de fapt, o conspirație mondială.

El susține că are „dreptul de a ucide în numele Țării și a Poporului Român”. În mesajul prin care l-a amenințat cu moartea pe Raed Arafat, bărbatul a făcut referire chiar și la un articol din Constituția României.

„In baza articolului 55 din Constitutia Romaniei , declar public : Avand in vedere ca Raed Arafat este condamnat la moarte in Palestina , este in terorist , si datorita crimelor pe care le-a comis impotriva cetatenilor romani ( trafic de organe Mossad ) , EU , Coltor Raul Nicolae , prin depunerea juramantului militar la data de 1 Decembrie 2005 am primit dreptul de a ucide in numele Tarii si a Poporului Roman !

Domnule Raed Arafat ! O sa fiu EU acela care o sa va ingroape alaturi de un porc intr-un mormant de Piatra ! Te somez sa parasesti acest teritoriu inainte de intalnirea noastra ! Game over zdreamto !”, a scris Raul Coltor, pe Facebook.