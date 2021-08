Raed Arafat, despre vârful valului 4 al pandemiei de Covid-19. Când ar putea fi atins și cum se va gestiona

Secretarul de stat în cadrul Ministerului de Interne Raed Arafat a declarat că în perioada următoare nu vom ajunge la un lockdown, chiar dacă vor exista creşteri ale numărului de cazuri de COVID-19.

Când ar putea fi atins vârful valului 4 al pandemiei de Covid-19. Declarațiile lui Raed Arafat

"Eu cred că la lockdown real nu vom putea ajunge din nou pentru că avem mai multe mijloace. Nici în valul trei nu am avut un lockdown total şi am avut măsuri mult mai calculate şi mai ţintite decât un lockdown cum a fost în sensul cuvântului din alte ţări, în care toată lumea a stat acasă şi totul a fost închis. Noi nu am avut acest lucru”, a declarat Raed Arafat, la o emisiune TV, vineri seara, potrivit news.ro.

Întrebat când vom putea atinge vârful valului patru, Arafat a precizat că acesta ar putea fi la finalul lunii septembrie, începutul lunii octombrie când se estimează o scădere a numărului de persoane infectate.

"Foarte greu de spus, să vedem, sfârşitul lui septembrie, prima parte a lui octombrie, să vedem dacă începe să scadă după, dar clar că momentan vom asista la creştere mai departe, nu la platou şi nu la scădere. Consider că vom vedea încă o creştere cel puţin în următoarea perioadă, o săptămână-două vor fi creşteri”, a declarat Arafat.

Ce spune Raed Arafat despre o nouă carantină totală - lockdown, în valul 4

Raed Arafat afirmă că pragul de incidenţă a infectărilor cu SARS-CoV-2 de 6 la o mie de locuitori se va aplica doar în ceea ce priveşte funcţionarea unităţilor de învăţământ, nu tuturor activităţilor economice, explicând că în Hotărârea de Guvern care va fi adoptată în 12 septembrie şi prin care se va prelungi starea de alertă vor fi stipulaţi şi indicii care vor reglementa activităţile economice.

Medicul Raed Arafat spune nu se așteaptă la un nou lockdown în România, dacă va crește numărul persoanelor infectate cu Covid-19, ci la anumite restricții.

„Nu asta e intenția și nu cred. Totuși, avem și câteva milioane de persoane vaccinate. Asta va avea un efect să scadă impactul pe sistemul sanitar sau să limiteze impactul. Nu mă aștept la un lockdown sau la măsuri dure cum au fost luate în alte state pe parcursul valurilor trecute”, a precizat șeful DSU., a declarat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, potrivit Observator.

Raed Arafat declară că se așteaptă observarea evoluției, cum va crește numărul cazurilor de COVID-19 și apoi incidența, pentru a vedea ce decizii se pot lua pentru protejarea tuturor oamenilor.

„Clar, (luăm decizii – n.r.) evitând închiderea economiei și închiderea școlilor și încercând să mergem mai mult pe soluții țintite local, zonal, pe anumite activități poate să limităm accesul parțial, dar nu total, pentru a proteja și personalul care lucrează și pentru a evita răspândirea. Este o răspândire care se face foarte ușor a variantei Delta”, a declarat Raed Arafat în cadrul unei emisiuni TV.

Conform acestuia, transportul public este considerat activitate esenţială, acolo nu pot fi impuse restricţii, dar trebuie purtată masca de protecţie. Arafat consideră că cei care conduc mijloacele de transport în comun nu ar trebui să plece de pe loc până când toţi călătorii nu poartă masca de protecţie.

