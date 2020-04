Purtați măști de protecție când ieșiti din casă! Raed Arafat explică, pas cu pas, cum trebuie dezinfectate cele reutilizabile: „Trebuie aplicat cât mai repede!”

Când vine vorba de coronavirus, nimic nu pare scris în piatră. Dacă la începutul pandemiei de COVID-19, oamenii erau sfătuiți să poarte măști doar în cazul în care aveau simptome de boală, se pare că acum lucrurile s-au schimbat.

Raed Arafat a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook un mesaj în care explică importanța purtării măștii de protecție, fie că este vorba despre cele chirurgicale, din material textil sau chiar unele făcute acasă.

„Cand am vorbit la inceputul pandemiei despre purtarea mastii de persoanele din strada, idea generala pe plan mondial a fost ca acest lucru nu are rost si au existat explicatii pertinente de ce sa nu devina purtatul mastii o practica generala, aceasta fiind recomandata numai persoanelor cu simptome. Unul din considerente a fost si lipsa majora a mastilor si necesitatea in primul rand de a le asigura personalului medical.

Recent insa, luand in considerare modul de raspandire a virusului inclusiv de la persoane infectate dar asimptomatice, mai multe autoritati pe plan international au inceput sa recomande purtatul mastii, sau a orice alta forma de material de protectie pentru nas si gura, oriunde mergem in spatiile publice, in mijloacele de transport in comun sau cand suntem la intalnire cu altii. Dovezile recente arata ca acest comportament poate reduce raspandirea virusului care cauzeaza COVID 19 in comunitate.