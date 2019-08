Răsturnare totală de situaţie în cazul de la Caracal: Gentuţa din maşină nu este a Alexandrei Măceșanu!

Printre probele strânse de anchetatori până acum din locuinţa şi maşina lui Gheorghe Dincă se numără şi o geantă mică, albastră, despre care se credea că este a Alexandrei Măceşanu. Surpriză însă, părinţii fetei spun că acest lucru nu ar fi adevărat.

De la începutul anchetei, oamenii legii au strâns o serie de probe cu care speră să-l trimită după gratii pe Gheorghe Dincă. Printre aceste probe se numără și o geantă albastră, mică, cu o închizătoare aurie, scrie dcnews.ro.

Alexandru Cumpănașu, unchiul ultimei victime a criminalului, Alexandra Măceşanu, s-a interesat la părinții acesteia și a declarat la Antena 3 că geanta găsită sub scaunul din dreapta șoferului, în mașina lui Gheorghe Dincă, nu aparține nepoatei sale.

Părinții Alexandrei au recunoscut în schimb trei inele și un lănțișor ca aparținând fiicei lor. În raportul anchetatorilor sunt acestea, plus încă două fragmente de lănțișoare, o bucată similară unei monturi de inel, cu urme de ardere. În mașină lui Gheorghe Dincă a fost găsit un cercel care ar fi fost recunoscut de mama Alexandrei.

În plus, lângă bancheta din spate, pe podeaua mașinii, a fost găsit un cercel argintiu, cu pietre de culoare albă, cu sistem de prindere tip dop, tot de culoare argintie. Sub capitonajul de pe podea, a mai fost găsit un cercel cu ornament negru din plastic, prevăzut cu tijă metalică pentru fixare pe lobul urechii. Sub scaunul din dreapta față a fost găsită și o geantă albastră, de dimensiuni mici, cu închidere prin magnet auriu, cu bretea ce se fixează cu zale.

Părinții Alexandrei Măceşanu spun că geanta nu este a fiicei lor. Cât despre Luiza Melencu, aceasta a plecat de acasă, în ziua dispariției, cu un rucsac, anchetatorii luând poze cu rucsacul din casa părinților Luizei.

Sursă: Capital.ro