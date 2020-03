Divorțul la mediator, desființat. Persoanele care vor să se separe vor ajunge în fața Instanței și vor scoate mai mulți bani din buzunare

Până acum o săptămână, mediatorul era omul de legătură între soţi şi instanţă. Era o soluţie mai ieftină şi mai comodă.

”Am vrut să ne înţelegem asupra unor bunuri locative şi să terminăm mai repede. Un divorţ fără minor durează o lună acum, şi nu numai la mediator.”, a mărturisit o femeie.

Dacă erau şi copii la mijloc, situaţia se complica. Pentru Andreea, divorţul a însemnat un proces lung şi anevoios, de aproape un an.

”Clar era la îndemână varianta simplă de notar dar atunci am discutat cu avocatul specializat în divorţuri care protejau minorii şi, pentru că am o fetiţă, am decis să o ascult şi să aleg calea instanţei. Am mers pe varianta de instanţă chiar dacă este mai costisitoare şi mai lungă.”, a declarat Andreea Marc.