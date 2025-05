În urmă cu câteva zile, Liviu și Edera cereau permisiunea producătorilor pentru a se căsători cât mai repede.

Cei doi explicau în fața camerei că Edera are probleme cu viza, îi expiră actele, astfel că trebuie să se întoarcă în Republica Moldova. Pentru a evita ca iubita lui să plece de la Mireasa, Liviu s-a arătat dispus să se căsătorească. Ei spun că nu o fac doar pentru acte, ci pentru că se iubesc.

Mireasa sezonul 11. Edera și Liviu au primit un răspuns în privința cererii de a se căsători cât mai repede

În emisia Mireasa din 15 mai 2025, Edera și Liviu au primit un răspuns în privința cererii inedite.

”Să știți că am încercat să găsim o soluție la propunerea voastră și un răspuns la propunerea voastră. Din păcate, căsătoria nu e o variantă pentru că Edera nu are actele. Ea nefiind cetățean al României, are nevoie de un certificat de celibat.”, a anunțat Simona Gherghe.

Moderatoarea a mai adăugat că acest certificat se află la mama Ederei, care nu vrea să-și asume riscul de a trimite documentul, de teamă să nu se piardă.

Simona Gherghe i-a asigurat că echipa de juriști caută, în continuare, soluții pentru ca Edera să poată rămâne în România și după data de 5 iunie și chiar a lansat un apel către autorități.

