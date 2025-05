Robert De Niro, discurs puternic despre democrație la Festivalul de Film de la Cannes 2025. Ce îndemn are celebrul actor

Robert De Niro a primit Palme d'Or pentru întreaga sa carieră, în cadrul Festivalului de Film de la Cannes 2025 și s-a folosit de această ocazie pentru a îndemna oamenii să voteze.

Robert De Niro a primit o Palme d'Or pentru întreaga sa carieră, în cadrum ceremoniei de deschidere a Festivalului de Film de la Cannes, pe 13 mai 2025. Cel care i-a înmânat premiul a fost chiar Leonardo DiCaprio, iar acesta a vorbit despre impactul pe care legendarul actor l-a avut asupra vieții și carierei sale, în timp ce îi înmâna premiul.

În același timp, Robert De Niro, în vârstă de 81 de ani, a profitat de ocazie și în discursul său de mulțumire a vorbit despre democrație și l-a taxat pe președintele SUA. El l-a numit pe Donald Trump „filistin” și a avut un îndemn pentru întreaga lume.

Robert De Niro, îndemn la vot, în discursul său de pe scena Festivalului de Film de la Cannes 2025

Robert De Niro s-a folosit de prezența sa pe scena Festivalului de la Cannes pentru a vorbi despre democrația și valorile în care crede. De asemenea, celebrul actor a îndemnat oamenii să iasă la vot luna aceasta și în perioada următoare pentru a-și apăra libertățile și drepturile civice.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Actrița care va juca în filmul biografic despre Madonna. Cât de bine seamănă și cum au fost surprinse cele două

„În țara mea, luptăm din răsputeri pentru democrația pe care odinioară o consideram de la sine înțeleasă. Asta ne afectează pe toți cei de aici, pentru că arta este creuzetul care îi aduce pe oameni împreună, așa cum se întâmplă în această seară. Arta caută adevărul”, a declarat acesta în aplauzele publicului din sala de cinema Grand Lumière, după ce Leonardo DiCaprio, i-a înmânat premiul Palm D’or onorific.

„Arta îmbrățișează diversitatea. De aceea arta este o amenințare. De aceea noi suntem o amenințare pentru autocrați și fasciști”, a subliniat Robert De Niro.

Numindu-l pe Donald Trump drept un președinte „filistin”, actorul a amintit cum acesta „s-a numit singur la conducerea uneia dintre cele mai importante instituții culturale ale noastre [Centrul Kennedy]”.

De asemenea, Robert De Niro a folosit platforma festivalului pentru a critica politicile culturale ale administrației Trump, inclusiv propunerea de impunere a unor tarife de 100% pe filmele străine, considerând aceste măsuri o amenințare la adresa libertății artistice.

„A tăiat finanțarea și sprijinul pentru arte, științe umaniste și educație. Iar acum a anunțat o taxă vamală de 100% pentru filmele produse în afara SUA. Gândiți-vă puțin la asta”, a continuat Robert De Niro.

„Creativitatea nu are preț, dar aparent poți pune o taxă pe ea. Desigur, asta este inacceptabil. Toate aceste atacuri sunt inacceptabile. Și nu este doar o problemă americană, este una globală. Spre deosebire de un film, nu putem doar să stăm și să privim. Trebuie să acționăm, și trebuie să acționăm acum”, a îndemnat el.

Actorul de la Hollywood a subliniat că oamenii ar trebui să acționeze „fără violență, dar cu multă pasiune și hotărâre.”

„A sosit momentul ca toți cei care prețuiesc libertatea să se organizeze, să protesteze și, atunci când sunt alegeri, bineînțeles să voteze. Să voteze. În această seară și în următoarele 11 zile, ne arătăm forța și angajamentul celebrând arta în cadrul acestui festival glorios. Liberté, Égalité, Fraternité”, a conchis el.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cannes 2025: Rochia purtată de Halle Berry arată elegantă din față. Cum arată rochia din spate și de ce a stârnit controverse

Ajuns la cea de-a 78-a ediție, Festivalul de Film de la Cannes 2025 se desfășoară între 13 și 24 mai pe Riviera Franceză, consolidându-și statutul de cel mai prestigios eveniment cinematografic internațional. Fondat oficial în 1946, festivalul a fost conceput ca o alternativă la Festivalul de la Veneția și a devenit de-a lungul decadelor un simbol al excelenței artistice și al libertății de exprimare în cinema.

Ediția din 2025 este marcată de tensiuni geopolitice și sociale. Festivalul a emis un comunicat oficial exprimând condoleanțe și criticând violențele continue din Gaza, după uciderea fotojurnalistei palestiniene Fatima Hassouna, subiect al documentarului Put Your Soul on Your Hand and Walk. Peste 350 de cineaști și artiști, inclusiv Jonathan Glazer și Pedro Almodóvar, au semnat o scrisoare deschisă condamnând aceste acte de violență. Wikipedia