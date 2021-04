Restaurantul TRATTORIA IL CALCIO este #UnulPentruAltul în aplicația eatZZ

Pentru interviul de astăzi despre TRATTORIA IL CALCIO, l-am ales pe „eroul” filmărilor, Dan Dragomir, CEO Ristorante Il Calcio.

eatZZ.ro: De cât timp sunteți în industrie și care este specializarea voastră?

Dan Dragomir, CEO TRATTORIA IL CALCIO: TRATTORIA IL CALCIO este de 20 ani în industria Horeca și este un restaurant cu specific italian, eu alăturându-mă echipei de 17 ani. TRATTORIA IL CALCIO a fost primul pe piața din România cu acest concept de “trattorie” și încă de la începuturi a rămas fidel bucătăriei italiene tradiționale.

Meniul nostru cuprinde o varietate de paste, pizza, salate, risotto și specialități de pui, porc și vită. Printre cele mai îndrăgite preparate din meniul nostru se numeră: pennele siciliane al forno con guaciale, pollo sfilacciato e funghi, grigliata del mar tirreno, pizza Diavola, risotto arborio allo scoglio, costata di maiale alla griglia, scaloppine în salsa picante.

eatZZ.ro: Care este impactul pandemiei asupra ta, la nivel personal? Dar asupra ta profesional?

Dan Dragomir: Pandemia este lucrul pe care nimeni nu l-a putut prezice în vreun business plan și, la fel ca toți ceilalți, am fost luați prin surprindere. Am fost nevoiți să ne adaptăm din mers unei situații necunoscute și, ceea ce a fost cel mai greu în perioada asta, din cauza lipsei predictibilității, nu am putut lua decizii pe termen mediu sau lung.

Business-ul a fost afectat în proporție de 70%. În 2020 aveam în plan deschiderea altor două locații, cât și a unui nou concept, cu servire rapidă, Il Calcio Express, ce urma a fi dedicat în special clădirilor de birouri. Din păcate, le-am amânat pentru anul acesta și deja avem contracte semnate pentru o nouă locație.

TRATTORIA IL CALCIO are departament propriu de livrare încă din 2007, lucru care ne-a ajutat și, bineînțeles, am dezvoltat mai mult această latură, integrând și toate platfomele de livrare existente pe piață.

Partea cea mai dificilă în toată această poveste este cea referitoare la angajați. Am încercat pe toată perioada să luăm cele mai bune decizii pentru ei, încercând să nu afectăm situația financiară a firmei, aflată oricum în declin.

O altă mare provocare a fost să ne păstrăm clienții, chiar dacă nu am putut să le fim la fel de aproape ca până acum.

Sperăm ca de la jumătatea anului 2021 lucrurile să înceapă, încet, încet, să intre în normalitate, iar din primăvara anului 2022 să revenim la cum eram înainte de pandemie.

eatZZ.ro: Ce mănânci foarte des din bucătăria voastră? Sau ce fel de mâncare ne recomanzi din bucătăria voastră?

Dan Dragomir: Avem atâtea preparate că am un favorit din fiecare categorie din meniu și în mare parte depinde de ce am poftă în ziua respectivă. Vă recomand sincer tot meniul pentru că este ales să satisfacă toate poftele.

Dacă îmi permiteți să vă fac o recomandare, o combinație delicioasă și plină de calorii ar fi Cotletele de berbecuț cu garnitură de Spaghetti Aglio Olio și Peperoncino.

eatZZ.ro: Suntem convinși că ești mare iubitor al preparatelor voastre, dar când ai poftă de altceva, ce alegi?

Dan Dragomir: Când am poftă de ciorbă, îmi comand de la “La PLĂCINTE” o ciorbă ardelenească și, bineînțeles, însoțită de una dintre plăcintele mele favorite pe care le fac ei, și anume, plăcinta cu telemea de oaie și urdă de vaci sau plăcinta cu varză și bacon. Le recomand, sunt senzaționale.

eatZZ.ro: Ai un mesaj pentru noi? O poveste? Un sfat?

Dan Dragomir: Să mâncați tot din farfurie (ha-ha-ha!)! Am fost încântați când ni s-a prezentat proiectul eatZZ, ne-a plăcut foarte mult ideea de #UnulpentruAltul, ideea de a ne promova unii pe alții pentru calitățile și punctele forte care ne-au consacrat pe piața Horeca; aș putea spune că acesta este factorul decisiv în a ne alătură campaniei. Este ceva nou și momentul ales este bun și chiar aveam nevoie de un imbold în direcția aceasta, de a ne ajuta și susține unii pe alții.

Din pasiunea de a găti și încredere se nasc lucrurile frumoase, iar la IL CALCIO despre asta este vorba, despre povestea pe care o poți trăi servind preparatele noastre alături de cei dragi atât în restaurant, cât și comandând la pachet.

eatZZ, cea mai nouă aplicație de food delivery, este comunitatea prin care susținem industria HoReCa, într-una dintre cele mai grele perioade prin care trece aceasta.

