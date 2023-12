Revelion 2024: Felicitări cu mesaje ”La mulți ani 2024” sau ”Un an nou fericit” de trimis prin SMS, WhatsApp, Facebook de Anul Nou

Revelionul este prilejul perfect pentru a petrece timp cu persoanele dragi și de a le trimite felicitări/mesaje celor pe care nu-i poți avea aproape fizic. De aceea, ți-am pregătit o serie de imagini cu urarea ”La mulți ani 2024”/ ”Un an nou fericit”, pe care le poți trimite prin SMS, pe Facebook, Messenger, Instagram de Anul Nou.

Pentru a marca cum se cuvine această sărbătoare, am pregătit pentru tine peste 40 de felicitări imagini cu mesaje SMS de Revelion 2024 pe care le poți posta pe Facebook, trimite pe Messenger, Instagram, Whatsapp sau Telegram

Chiar dacă petreci trecerea în Noul An alături de prieteni, nu poți să fii mereu împreună cu toți cei dragi. Dacă și tu prieteni sau rude cărora vrei să le ”La mulți ani 2024” sau ”Un an nou fericit” la cumpăna dintre ani, poți alege o felicitare specială din GALERIA FOTO.

Ți-am pregătit o selecție de mesaje și urări deosebite și potrivite pentru toată lumea, de la cel mai morocănos șef până la cel mai amuzant prieten din grup. Alege felicitarea preferată și trimite-o mai departe prin SMS, WhatsApp, sau Facebook.

Felicitări cu mesaje speciale pentru Revelion 2024 în imagini

Cu toții lăsăm în urmă un an încărcat de amintiri și privimim cu speranță către viitor. Pentru a marca cum se cuvine trecerea în Anul Nou, am pregătit pentru tine peste 40 de felicitări imagini cu mesaje SMS "La mulți ani 2024"/ "Un an nou fericit" pe care le poți posta pe Facebook, trimite pe Messenger, Instagram, Whatsapp sau Telegram de Revelion 2024.

Felicitări cu mesaje de ”La mulți ani 2024” pentru cei dragi

Dacă nu vrei să trimiți sărbătoriților un mesaj banal, poți alege o felicitare pe care să o postezi pe contul tău de Facebook sau să le-o trimiți prin SMS, pe WhatsApp, Instagram, pe Messenger sau alte platforme de social media pe care le folosești.

Sufletul tău să vibreze în armonie și pace, iubirea să te primească în brațele-i pline de căldură, iar norocul să te urmeze oriunde… Anul ce a venit să te ajute să descoperi minunea unei vieți împlinite!

Să crezi mai mult în tine, să ai parte de iubire, să ierţi mult mai uşor, să munceşti cu mai mult spor! La mulţi ani!

LA MULTI ANI cu bucurie! Casa, casă să vă fie/ Masa, masă să rămâie/ Iar în jurul ei să vie/ Oameni buni, de omenie,/ Să v-aducă veselie, Gânduri bune, cumpătate şi urări de sanatate/ Zile multe şi prospere, de la Dumnezeu putere/ Să învingeţi relele ce va-ncurcă vieţile!

Să ne uităm cu bucurie la anul care a trecut şi să păstrăm în suflet caldele amintiri. An Nou Fericit!

Fie că anul care vine să însemne pentru tine o nouă treaptă pe care o urci. Îți doresc o viață împlinită și fericită! La mulți ani!

Fie ca anul care începe să-ţi aştearnă în cale potecă netedă, vegheată de steluţe norocoase şi îngeri bălai! Iar dorinţele tale, toate-toate să se împlinească, câte una în fiecare zi! La mulţi ani!

Treci peste ce-a fost, crede cu adevărat în tine. Anul Nou e o carte deschisă cu rețetele succesului, alege ce ți se potrivește și pornește la drum cu încredere!

Să prinzi aripi pentru a trece cu ușurință peste ceea ce aduce Noul An. Culege ce e frumos și bucură-te cu adevărat. Petrece frumos la început de an pentru a trăi senzații tări tot anul! La mulți ani!

Imagini cu mesaje cu urări de Anul Nou 2024

Pașii tăi să străbată în ritm de dans trecerea de la vechiul la Noul An. La mulți ani!

Mult belșug și sănătate, să-ți ofere Noul An! Multă dragoste în viață și s-aduni ban după ban!

În fiecare picătură a șampaniei pe care o bei în cinstea noului an sunt urările mele de bine, pline de cele mai frumoase și călduroase gânduri! Un an minunat!

Închide ochii și pune-ți o dorință! Am auzit că de Anul nou orice vis poate deveni realitate și sper să ți se întâmple și ție! La mulți ani fericiți!

Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani!

Fie ca această noapte să fie una magică. Să fie ca și în copilărie – plină de vise, speranțe, cadouri. Îmi doresc toată noaptea să fie distractivă și toate dorințele pe care le-ai pus să fie îndeplinite în viitorul apropiat.

Anul viitor va fi cu adevărat de succes și plin de cele mai plăcute evenimente!

Bucuria vine din lucruri mărunte, liniştea din suflet, căldura sărbătorilor din inimile noastre. Un An nou fericit!

Îți urez din toată inima un an nou mai blând, care să ne găsească tot împreună! La mulți ani!

La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste pe săturate, tot ce doriţi şi sus paharul! La Mulţi Ani!

Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea anului Nou să vă lumineze. Fie ca anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. Tot ce vă este de folos să se realizeze şi nimic să nu vă înnoureze „cerul” senin al vieţii! Anul Nou să vă dăruiască sănătate, pace în suflet şi prosperitate.

Revelion 2024. Urează-le ”Un An Nou fericit” prietenilor cu o felicitare ilustrată

Când Dumnezeu te are drag / Şi te ia în paza milei sfinte / Ca arme de-a lupta înainte / Nu-ţi dă nici bâtă nici toiag / Îti dă pricepere şi minte. La Multi Ani!

Îți urez ca Anul Nou să-ți aducă bucurie. Fie ca zilele tale să aibă succes, munca ta să dea roade, iar nopțile să fie pline de tandrețe. Să fii mereu înconjurat de zâmbete și prieteni sinceri. Fii fericit! La mulți ani!

Prietenilor mei le urez pace, sănătate şi multă dragoste. Glumesc, le urez cât mai puţină muncă şi mulţi bani. La mulţi ani!

La mulţi ani cu sănătate. Domnul să vă dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc.

Eu îţi doresc de Anul Nou, doar Sentimente drept cadou! La mulţi ani!

Noul An să te găsească cu gânduri bune şi prieteni dragi şi să îţi rezerve cele mai mai înalte realizări. La mulți ani!

Ultima zi din an este întâlnirea între moarte şi viaţă. Omorâm amărăciunile şi clipele urâte şi reînviem iubirea şi înţelepciunea.Un An Nou Fericit!

SMS-uri amuzante de Anul Nou 2024 de trimis prin SMS, WhatsApp, Facebook

Aho Aho, e Anul nou, /Şi găina-i fără ou, /Şi cucoşu’ fără guşă,/ Dă-mi şi mie un leu mătuşă!La Multi Ani!

Bate-n uşă. Bate-n geam. Cine este, noul an. La mulți ani de Anul Nou!

Momentele speciale ale sfârşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan! La mulți ani!