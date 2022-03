Rezultate extrageri Loto 20 martie 2022. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Loteria Română realizează extrageri loto de două ori pe săptămână, respectiv în ziele de joi și duminică. Rămâi pe a1.ro pentru a afla care sunt numerele câștigătoare la Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus de azi. Actualizăm cifrele în timp real.

Pentru extragerile de joi, 17 martie 2022, Loteria Română a suplimentat câștigurile, după ce la extragerile loto din 13 martie, duminică, s-a înregistrat un câștig de peste 178.900 de lei (peste 36.100 de euro) la tragerea Loto 5/40, categoria I. Biletul a fost jucat la o agenție din Pitești.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de duminică, 20 martie 2022, la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Acestea sunt afișate, ca de fiecare dată, după ora 18:30.

Rezultatele extragerilor Loto din 20 martie 2022 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultate se actualizează în timp real, de la 18:30. Iată care sunt numerele câștigătoare la Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus de azi, 20 martie 2022. Acestea sunt rezultatele extragerilor Loto de azi:

Report Loto la tragerile de pe 20 martie 2022 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 13,49 milioane lei (peste 2,72 milioane de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 4,06 milioane lei (peste 822.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 976.300 de lei (peste 197.300 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report de peste 265.000 de lei (peste 53.500 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este in valoare de peste 344.400 lei (peste 69.600 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 33.200 lei. La Super Noroc, este in joc un report cumulat in valoare de peste 41.300 lei.

Ce premii s-au câștigat după tragerea loto din 17 martie 2022

La tragerea Loto 6/49 de joi, 17 martie, la categoria a II-a, s-au inregistrat 2 castiguri a cate 61.208,80 de lei. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Satu Mare si Iasi.

