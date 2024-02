Rezultate Loto 11 februarie 2024. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto de duminică, 11 februarie 2024, au fost afișate. Află de pe a1.ro numerele câștigătoare azi la Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

În fiecare săptămână, Loteria Română organizează extrageri loto în zilele de joi și duminică la toate categoriile de joc, inclusiv Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de duminică, 11.02.2024, la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Acestea sunt afișate în continuarea articolului.

Atenție, tragerile Loto se încheie în jurul orei 18:50. Aflați de pe a1.ro care sunt numerele norocoase la tragerea de azi.

Rezultate Loto azi, 11 februarie 2024, la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

De la ora 18:30, Loteria Română a extras numele câștigătoare la extragerile de duminică. Iată care sunt rezultatele la Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus pe 11 februarie 2024. Acestea sunt numerele norocoase la Loto de duminică. Succes!

Rezultatele loto azi, duminică 11 februarie 2024: numerele câștigătoare la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de duminică în rândurile următoare:

Rezultate Loto la 5/45 Joker azi, duminică 11 februarie 2024:

Rezultate Loto la Noroc Plus azi, duminică 11 februarie 2024:

Rezultate Loto la Super Noroc azi, duminică 11 februarie 2024

Rezultate Loto la Noroc azi, duminică 11 februarie 2024:

Rezultate la Loto 5 din 40 azi, duminică 11 februarie 2024:

Rezultate la Loto 6 din 49 azi, duminică 11 februarie 2024:

Report extrageri loto din 8 februarie 2024. Sumele puse în joc duminică la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc

Loteria Română a anunțat faptul că la Joker este în joc un report în valoare de peste 5, 07 milioane de euro la categoria I, la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 714.300 de lei (peste 143.500 de euro), iar la categoria a III-a se inregistreaza un report in valoare de peste 55.400 de lei (peste 11.000 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 115.000 de lei (peste 23.000 de euro).

La Noroc este un report în valoare de 1,62 de milioane de euro.

Premiile puse în joc la Loto 6 din 49 sunt și ele generoase, căci la categoria I se înregistrează un report de 30,82 de milioane de lei, adică de peste 6,19 milioane de euro. La Loto 5/40 este pus în joc un report de peste 166.200 de lei (adică peste 33.000 de euro).

Câștiguri Loto. Câștiguri importante la Loto 5/40 și Noroc

La tragerea Loto 5/40 de joi, 8 februarie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 118.584,40 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Slobozia.

La tragerea Noroc de joi, 8 februarie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 75.405,24 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila Amparcat.ro.