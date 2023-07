Rezultate Loto 20 iulie 2023. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele la extragerile loto de joi, 20 iulie 2023, au fost afișate. Află de pe a1.ro numerele câștigătoare la toate categoriile de joc ale Loteriei Române, Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus, de azi.

