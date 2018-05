UPDATE: Rezultate Loto 6 din 49, Loto 5 din 40, Joker și Noroc. Numere câștigătoare 24 mai 2018

Joi, 24 mai, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 20 mai, Loteria Romana a acordat 31.716 castiguri in valoare totala de 1.567.631,22 lei.

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: aproximativ 19,88 milioane lei (aproximativ 4,3 milioane de euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

TRAGERI SPECIALE LOTO 6/49 IN LUNA MAI !

In luna mai, pentru fiecare tragere Loto 6/49, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu cate 50.000 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 3,71 milioane lei (peste 800.000 de euro). La Noroc, reportul cumulat este in valoare de peste 1,45 milioane lei (aproximativ 314.000 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 275.500 de lei (aproximativ 60.000 de euro)

La Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este de peste 27.000 lei.

Două premii câștigate

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 20 mai, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 128.558,80 lei. Biletul norocos s-a jucat la agentia 15-003 din Targoviste, jud. Dambovita si a fost completat doar cu o singura varianta simpla la Loto 5/40 si cu o varianta la Super Noroc.

Tot duminica, 20 mai, la tragerea Joker, s-a castigat premiul de categoria a III-a, in valoare de 121.891,96 lei. Biletul norocos s-a jucat la agentia 33-034 din localitatea Falticeni, jud. Suceava si a fost completat cu doua scheme reduse, totalizand 236 de variante, la Joker si o varianta la Noroc Plus.

Rezultate Loto 6 din 49, Loto 5 din 40, Joker și Noroc. Numere câștigătoare 24 mai 2018

LOTO 6/49: 1 14 38 47 33 7

JOKER: 28 41 42 17 43 + 5

LOTO 5 DIN 40: 34 35 21 9 19 40

NOROC: 7 9 1 8 1 4 7

SUPER NOROC: 7 0 8 8 9 1

NOROC PLUS: 1 1 4 8 1 8