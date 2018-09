UPDATE: Rezultate Loto 6 din 49, Loto 5 din 40, Joker și Noroc. Numere câștigătoare 6 septembrie 2018

Joi, 6 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la primele trageri loto ale lunii septembrie Loteria Romana a acordat 21.415 de castiguri in valoare totala de 1.909.912,87 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,3 milioane lei (peste 942.000 de euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 851.000 de lei (peste 183.000 de euro).

La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de peste 2,2 milioane lei (peste 474.500 de euro) iar la Noroc Plus se inregistreaza, la aceeasi categorie, un report in valoare de peste 27.600 de lei.

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 264.000 de lei (peste 57.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 99.700 de lei (peste 21.400 de euro).

La tragerea Joker de duminica, 2 septembrie, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 1.004.640,61 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 21-018 din Slobozia si a fost completat cu doua variante simple la Joker.

Loto 6 din 49: 43 26 13 28 7 22

Joker: 27 10 2 43 12 + 1

Loto 5 din 40: 21 27 33 18 39 20

Super Noroc: 0 9 5 7 0 1

Noroc Plus: 3 3 5 7 2 2

Noroc: 9355720