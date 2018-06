Rezultate Loto 6 din 49, Loto 5 din 40, Joker și Noroc. Numere câștigătoare 24 iunie 2018

Duminica, 24 iunie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi Loteria Romana a acordat 17.009 de castiguri in valoare totala de 942.884,39 lei.

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 20,16 milioane lei (aprox. 4,32 milioane de euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

PREMII MARI IN JOC

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 6,6 milioane lei (peste 1,42 milioane euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 150.800 lei (peste 32.000 de euro).

La categoria a II-a a jocului Joker se inregistreaza un report in valoare de peste 437.600 de lei(peste 93.700 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 104.000 lei (peste 22.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 61.000 de lei (peste 13.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 47.400 de lei (peste 10.100 de euro).

La tragerea Joker de joi, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 89.646,33 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 35-064 din Timisoara si a fost completat cu o schema redusa cod 23 (51 variante), o schema redusa cod 12 (118 variante) si 8 variante la Noroc Plus. Pe langa premiul de categoria a III-a, posesorul biletului a obtinut si 9 castiguri de categoria a V-a, 40 de castiguri de categoria a VII-a, 49 de categoria a VIII-a si un castig de categoria a V-a la Noroc Plus, suma totala castigata fiind de 96.412,93 lei.

La tragerea Noroc s-a inregistrat un castig de categoria I in valoare de 80.195,73 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 39-099 din judetul Vrancea si a fost completat cu 3 variante simple la Loto 6/49 si o varianta la Noroc.