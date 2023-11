Rezultate Loto 9 noiembrie 2023. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele la extragerile loto de joi, 9 noiembrie 2023, au fost afișate. Află de pe a1.ro numerele câștigătoare azi la Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

În fiecare săptămână, Loteria Română organizează extrageri loto în zilele de joi și duminică la toate categoriile de joc, inclusiv Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de joi, 09.11.2023, la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Acestea sunt afișate în continuarea articolului.

Atenție, tragerile Loto se încheie în jurul orei 18:50. Aflați de pe a1.ro care sunt numerele norocoase la tragerea de azi.

Rezultate Loto 9 noiembrie 2023 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

De la ora 18:30, Loteria Română a extras numele câștigătoare la extragerile de joi. Iată care sunt rezultatele la Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus pe 9 noiembrie 2023. Acestea sunt numerele norocoase la Loto de joi. Succes!

Rezultatele loto joi 9 noiembrie 2023: numerele câștigătoare la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de duminică în rândurile următoare:

Rezultate Loto la 5/45 Joker, joi 9 noiembrie 2023:

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi 9 noiembrie 2023:

Rezultate Loto la Super Noroc, joi 9 noiembrie 2023:

Rezultate Loto la Noroc, joi 9 noiembrie 2023:

Rezultate la Loto 5 din 40, joi 9 noiembrie 2023:

Rezultate la Loto 6 din 49, joi 9 noiembrie 2023:

Report Loto la tragerile de joi, 9 noiembrie 2023 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Joi, 9 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 5 noiembrie, Loteria Romana a acordat peste 21.860 de castiguri in valoare totala de peste 2.063.000. de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 7,60 milioane de lei (peste 1,53 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,81 milioane de lei (peste 1,57 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 16,68 milioane de lei (peste 3,35 milioane de euro). La Noroc Plus se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de peste 572.600 de lei (peste 115.2300 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 136.000 de lei (peste 27.300 de euro) iar la categoria a II-a, la acelasi joc, este in joc un report in valoare de aproximativ 68.000 de lei (peste 13.600 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report la categoria I in valoare de peste 69.900 de lei (peste 14.000 de euro).