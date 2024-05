Rezultate Loto azi, 16 mai 2024. Report în valoare de peste 3,68 milioane de lei după extragerile de duminică

Loteria Română a organizat joi, 16 mai 2024, noi extrageri Loto, iar rezultatele au fost afișate pe a1.ro. Au fost acordate premii spectaculoase, iar reportul pentru tragerile de duminică, 19 mai 2024, este în valoare de peste 3,68 milioane de lei la Loto 6/49.

În fiecare zi de joi și duminică, Loteria Română organizează extrageri loto la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie de Loteria Română pentru prima tragere din această săptămână este unul de ordinul zecilor de milioane de lei.

Loteria Română a pus în joc câștiguri spectaculoase. Așadar, joi, au fost acordate 16.139 de câștiguri în valoare totală de peste 1 milion de lei. Următoarele extrageri Loto vor avea loc duminică, 19 mai 2024.

Pentru tragerile de data viitoare este pus în joc un report în valoare de peste 3,68 milioane de lei la Loto 6/49, după extragerile de dumincă.

Report extrageri loto, azi, 16 mai 2024. Sumele puse în joc pentru joi la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc

Duminică, 19 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 16 mai, Loteria Romana a acordat 16.139 de premii în valoare totală de peste 1 milion de lei.

Citește și: Un bărbat care a câștigat 1,35 miliarde dolari la loto, dat în judecată de familie că nu a împărțit banii cu ei. Ce a urmat

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 3,68 milioane de lei (peste 740.800 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9,55 milioane de lei (peste 1,91 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,15 milioane de lei (peste 835.900 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report de peste 259.700 de lei (peste 52.200 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 43.900 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 165.100 de lei (peste 33.100 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 126.500 de lei (peste 25.400 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 51.200 de lei (peste 10.300 de euro).

Rezultatele loto azi, joi, 16 mai 2024: Numerele câștigătoare la extragerile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc

Rezultate Loto la Joker azi, 16 mai 2024: 18, 41, 9, 4, 6 + 8

Rezultate Loto la Noroc Plus azi, 16 mai 2024: 7 7 8 8 6 1

Rezultate Loto la Super Noroc azi, 16 mai 2024: 6 1 1 5 3 4

Rezultate Loto la Noroc azi, 16 mai 2024: 2 4 2 1 5 5 0

Rezultate la Loto 5 din 40 azi, 16 mai 2024: 30, 12, 27, 15, 25, 21

Rezultate la Loto 6 din 49 azi, 16 mai 2024: 24, 22, 43, 26, 16, 37

Citește și: S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, la tragerile de pe 11 aprilie 2024. Unde s-a jucat și cât a costat biletul norocos

Când s-a câştigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

Ultimul mare premiu la 6/49 a fost câștigat la tragerile din 28 aprilie 2024. Fericitul câștigător s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane, pe 14 mai, să își ridice premiul în valoare de 3.610.326,64 lei (peste 725.000 de euro).

Bărbatul este din București, are peste 80 de ani, care joacă la loto dintotdeauna. Potrivit loto.ro, el a declarat ca numerele care i-au purtat noroc nu au semnificație personală și că joacă mereu aceeași variantă.

Reamintim faptul că biletul norocos a fost jucat la agenția 72-054 din sectorul 2, București și a fost completat cu o variantă simplă la Loto 6/49 și o variantă la Noroc. Câștigătorul nu a dorit să-și facă publică identitatea.