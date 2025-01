Rezultate Loto azi, 23 ianuarie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 23 ianuarie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 23 ianuarie 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real. Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 23 ianuarie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Extragerea din cadrul emisiunii „Românii au noroc” se finalizează în jurul orei 18:50, dar numerele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru. A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, începând cu ora 18:30, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultatele Loto de azi, joi, 23 ianuarie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 23 ianuarie 2025 în rândurile următoare. Succes!

Report loto 23 ianuarie 2025. Ce sume pune în joc Loteria Română pentru tragerile de duminică

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 10,56 milioane de lei (peste 2,12 milioane de euro).

La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 12,37 milioane de lei (peste 2,48 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,17 milioane de lei (peste 1,84 milioane de euro), iar la categoria a III-a este in joc un report in valoare de peste 68.200 de lei (peste 13.700 de euro).

La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report cumulat in valoare de peste 32.700 de lei.

Report cumulat la Noroc de peste 2,48 milioane de euro.

Rezultatele loto de duminică, 19 ianuarie 2025: numerele câștigătoare la extragerile de joi

Rezultate Loto la 5/45 Joker, 19 ianuarie 2025: 36, 10, 33, 43, 31 + 5

Rezultate Loto la Noroc Plus, 19 ianuarie 2025: 2 7 7 9 2 8

Rezultate la Loto 5 din 40, 19 ianuarie 2025: 7, 23, 4, 29, 8, 24

Rezultate Loto la Super Noroc, 19 ianuarie 2025: 4 2 4 9 1 8

Rezultate Loto la Noroc, 19 ianuarie 2025: 0 9 5 7 8 9 9

Rezultate la Loto 6 din 49, 19 ianuarie 2025: 23, 48, 16, 32, 6, 35.