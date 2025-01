Rezultate Loto azi, 16 ianuarie 2025. Report cumulat la Noroc de peste 2,47 milioane de euro la extragerile de joi

Duminica, 19 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 16 ianuarie, Loteria Romana a acordat peste 23.900 de castiguri in valoare totala de peste 1,4 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 9,44 milioane de lei (peste 1,89 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 12,31 milioane de lei (peste 2,47 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,86 milioane de lei (peste 1,78 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 1,07 milioane lei (peste 216.800 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 51.100 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 258.600 de lei (peste 51.900 de euro), La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 28.500 de lei.

Află numerele câștigătoare la loto de azi, joi 16 ianuarie, în rândurile următoare:

Rezultate Loto la Joker azi, joi 16 ianuarie 2025: 8, 42, 33, 34, 16 +6

Rezultate Loto la Noroc Plus azi, joi 16 ianuarie 2025: 8, 9, 7, 7, 2, 6

Rezultate Loto la Super Noroc azi, joi 16 ianuarie 2025: 9, 1, 0, 1, 5, 0

Rezultate Loto la Noroc azi, joi 16 ianuarie 2025: 1, 6, 2, 9, 5, 2, 8

Rezultate la Loto 5 din 40 azi, joi 16 ianuarie 2025: 37, 14, 39, 19, 20, 4

Rezultate la Loto 6 din 49 azi, joi 16 ianuarie 2025: 23, 22, 3, 7, 19, 6

