Rezultate loto 6 din 49 din 15 aprilie. Numerele extrase și câștigătoare sunt...

Duminica, 15 aprilie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 12 aprilie, Loteria Romana a acordat 13.014 de castiguri in valoare totala de 838.692,83 lei.

Joker – Cel mai mare din istoria acestui joc

La categoria I a jocului Joker, se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 19,5 milioane lei (aproximativ 4,2 milioane de euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

Premii mari în joc

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 227.300 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,22 milioane lei (peste 262.300 de euro).

La categoria a II-a a jocului Joker se iregistreaza, de asemenea, un report in valoare de peste 769.600 de lei (peste 165.000 de euro) iar la Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 119.200 de lei (peste 25.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 304.500 de lei (peste 65.300 de euro).

Premiul la tragerea Super Noroc din 12 aprilie a fost câștigat

La tragerea SUPER NOROC de joi, 12 aprilie, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 179.033,08 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 28-019 din Slatina si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc.

Iată numerele extrase la tragerea de duminică, 15 aprilie

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Super Noroc:

Noroc Plus: