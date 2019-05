E oficial! Românii vor avea rate mai mici! ROBOR va fi înlocuit cu IRCC, în cazul creditelor Prima casă

E oficial! Creditele acordate românilor în următoarea perioadă vor utiliza indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), în locul ROBOR, conform unei decizii luate chiar azi de Guvern.

Conform acestei măsuri, indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) va fi folosit pentru programele "Prima Casă", "Prima mașină" și "Investește în tine".

Citește și: Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut la 3,26%, cel mai mic nivel din ultimele două luni

"Este o măsură necesară care va duce la reducerea costurilor de finanţare a creditelor acordate prin programele guvernamentale ”Prima casă”, ”Prima maşină” şi ”Investeşte în tine”. Astfel, pentru dobânda calculată creditelor acordate prin aceste programe guvernamentale se va utiliza indicele de referinţă care va înlocui ROBOR", a spus Teodorovici, potrivit HotNews.

Referitor la programul ”O casă, o familie” Teodorovici a spus că acesta ar putea fi aprobat în prima jumătate a lunii iunie. Până atunci ar mai fi aspecte de clarificat, fapt pentru care se poartă discuții cu Asociaţia Română a Băncilor și cu Fondul de garantare.

Citește și: ROBOR 2019. Valoarea indicelui ROBOR a crescut ușor. Cum se calculează și cum afectează ratele românilor

În ceea ce privește programul Prima Casă, costul total al finanţărilor acordate va fi compus din: rata dobânzii stabilite pe baza indicelui de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor, denumit în continuare IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei (Anterior era ROBOR la 3 luni plus 2% n.r.). Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator. Marja nu include costul evaluării imobilului, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate şi comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, după caz, dar și din comisionul de gestiune datorat FNGCIMM şi recuperat de la beneficiar.

Nivelul comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanţiei statului, se negociază anual între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice;