Nicolae Robu anunţă că au fost adunaţi banii necesari pentru un monument dedicat Revoluţiei, la Timişoara

Luni, la şedinţa festivă a Consiliului Local Timişoara dedicată Revoluţiei, Nicolae Robu a anunţat că au fost colectaţi banii pentru Monumentul Revoluţiei.

"Am şi deschis o colectă de bani pentru a realiza un monument al Revoluţiei, am ţinut ca el să fie gata, dar n-am reuşit să fac asta. Este rezolvată problema banilor şi se va trece la realizarea acestui monument, exclusiv din bani privaţi. Cu greu, dar am reuşit. Mulţumirile către toţi contributorii vor fi aduse la momentul potrivit”, a declarat primarul Nicolae Robu, fără să dezvăluie cine sunt cei care au donat bani. Conform edilului, acest nou monument dedicat Revoluţiei Române ar putea fi finalizat cel târziu în luna februarie 2020, întrucât realizarea lui nu ar fi prea laborioasă.

Reprezentanţii Primăriei au şi postat mai multe planuri cu monumentul, care ar urma să fie amplasat în Parcul Catedralei, între podul de lângă Piaţa Maria şi Catedrala Mitropolitană. La începutul lunii noiembrie, Primăria Timişoara a demarat o strângere de fonduri pentru construirea unui monument al Revoluţiei, pentru comemorarea a 30 de ani de la evenimentele din Decembrie ’89.

"În Decembrie 1989, lumea întreagă era cu ochii aţintiţi asupra Timişoarei, urmârind cu emoţie curajul nebunesc al timişorenilor de a înfrunta un sistem opresiv dintre cele mai bine puse la punct din istorie, consolidat în cei aproape 50 de ani comunism. Nu avem voie să uităm ce s-a întâmplat atunci, să-i uităm pe cei ce şi-au jertfit viaţa pentru ca noi, astăzi, să fim liberi! Lansăm, astăzi, iniţiativa de strângere de fonduri pentru realizarea în Timişoara a unui Monument al Revoluţiei din Decembrie 1989, la 30 de ani de la câştigarea prin jertfe şi riscuri a libertăţii! Fondurile intră în conturile Uniunii Artiştilor Plastici din România (UAPR), Filiala Timişoara, sub girul Primăriei Timişoara. Monumentul este o creaţie a reputatului artist plastic timişorean Luigi Varga, membru al UAPR, Filiala Timişoara. El va fi amplasat în spaţiul dintre Podul Maria şi Catedrală, în Parcul Catedralei”, explica în noiembrie pe pagina sa de socializare Nicolae Robu, primarul Timişoarei.