România eroilor neștiuți: A renunțat la concediu paternal și s-a întors la muncă: Țara are nevoie de mine!

Povestea sa a fost spusă pe pagina de Facebook de purtătorul de cuvânt al instituţiei, Alin Băsăşteanu.

„#EROUL despre care vreau să vă povestesc astăzi are un copil de doar câteva săptămâni și discuția era legată de concediu paternal. Vreau să-mi cer scuze pentru că am făcut publică o discuție privată, dar, așa cum a spus chiar el, „așa am simțit să fac”.

#EROUL meu a făcut un consiliu de familie și a concluzionat: „Salut am discutat cu soția și am ajuns la concluzia:

Atunci când ,, ROMANIA " are nevoie de mine la serviciu împotriva Covid 19 renunț la acest concediu si vin la serviciu asumându.mi orice risc pana la final.

Nu dau bir cu fugitii, acum cand e mai rau !”