S-a stabilit! Data de la care SE SCUMPESC parcările în centrul Bucureștiului

Noile tarife pentru utilizarea locurilor de parcare din centrul Capitalei, majorate prin votul Consiliului General, vor intra în vigoare de la 1 iulie, municipalitatea susţinând că măsura era necesară întrucât în Bucureşti au fost depăşite valorile-limită stabilite prin legislaţia Uniunii Europene privind calitatea aerului.

Una dintre cauze este poluarea prin traficul intens şi utilizarea pe scară largă a autovehiculului propriu.

În zona centrală, taxa pentru parcare a fost majorată la 10 lei pe oră.

Primăria Capitalei spune că, prin decizia de majorare a tarifelor de parcare din zona centrală, pune în aplicare una dintre măsurile de reducere a poluării şi a traficului cuprinse atât în Planul Integrat pentru Calitatea Aerului, cât şi în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, iar astfel Bucureştiul se aliniază marilor capitale europene care au adoptat un tarif mai mare pentru parcarea în zonă centrală, cu scopul de a reduce traficul, şi implicit poluarea, dar şi pentru a promova transportul public şi transportul alternativ.

De asemenea, prin implementarea acestei măsuri, va fi eliberată bandă 1 de circulaţie, iar accesul în instituţii publice, precum unităţi de învăţământ şi spitale, va fi mai uşor, potrivit Primăriei Capitalei.

Astfel, pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) din 14 iunie privind majorarea tarifelor de parcare, Administraţia Străzilor actualizează în această perioadă, în toate parcările de utilitate publică aflate în administrare, informaţiile de pe panourile de utilizare a locurilor de parcare.

Prin Hotărârea CGMB se instituie trei zone de taxare în Capitală, iar de la 1 iulie taxa va fi de 10 lei pe oră în zona centrală (zona 0).

Zona 0 este compusă din patru sub-zone: zona parcajului subteran Intercontinetal, străzile N. Bălcescu – C.A. Rosetti – D. Gerota – J. L. Calderon – T. Arghezi – Carol I; zona parcajului subteran din Piaţa Unversităţii , străzile N. Bălcescu-I. Câmpineanu-Calea Victoriei-Splaiul Independenţei -Halelor-I. C. Brătianu; zona parcajului suprateran Cocor, străzile I. C. Brătianu-Sf. Vineri-Calea Moşilor-H. Botev-C. Coposu. A patra zonă este cea a parcajului suprateran Unirea, cu străzile C. Coposu-M. Basarab-Mircea Vodă-Unirii-Brătianu.

Tarifele scad la 5 lei, 2,5 lei, respectiv 1,5 lei pe oră pe măsură ce ne îndepărtăm de centru, iar rezidenţilor li se aplică tarife preferenţiale.

Zona 1 cuprinde locurile de parcare special amenajate între zona 0 şi perimetrul stabilit prin acordul Planului Integrat de Calitate a Aerului, delimitat de străzile: Piaţa Victoriei – bd. Iancu de Hunedoara – str. Polonă – str. Mihai Eminescu – str. Traian – str. Nerva Traian – bd. Gh. Şincai – str. Lânăriei – Calea Şerban Vodă – bd. Mărăşeşti – str. Mitropolit Nifon – bd. Libertăţii – Calea 13 Septembrie – str. Izvor – str. B. P. Haşdeu – str. Vasile Parvan – str. Berzei – str. Buzesti – Piaţa Victoriei

În zona 1 se aplică tarife de 5, respectiv 2,5 lei pe oră: 5 lei/oră - tarif unic de luni până vineri în intervalul orar 06.01-18.00, cu extindere, în funcţie de parcaj, în zone unde numărul de vizitatori este mare, de luni până duminică în intervalul orar 00.00-24.00; după intervalul maxim de parcare de 2 ore, se aplică măsura suprataxarii la un nivel dublu pentru fiecare oră de depăşire. Se aplică 2,5 lei/oră - tarif unic în zilele săptămânii în intervalul orar 18.01-06.00, acolo unde nu s-a dispus extinderea tarifului de 5 lei/oră.

În ambele cazuri, tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fără rezervarea sau nominalizarea locului de parcare. Pentru unităţile hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole, baze sportive - locuri de parcare rezervate pe bază de contract tariful este de 5 lei/oră x 24 ore x 30 zile. Riveranii beneficiază de un tarif preferenţial lunar de 100 lei.

Zona 2 cuprinde locurile de parcare special amenajate între zona 1 şi limita administrativă a oraşului.

Tarife utilizabile în zona 2: 2,5 lei/oră – tarif unic de luni până vineri în intervalul orar 06.01-18.00, cu extindere, în funcţie de parcaj, în zone unde numărul de vizitatori este mare, de luni până duminică în intervalul orar 00,00-24.00 (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fără rezervarea sau nominalizarea locului de parcare); 1,5 lei/oră-tarif unic în zilele săptămânii în intervalul orar 18.01-06.00, acolo unde nu s-a dispus extinderea tarifului de 2,5 lei/oră (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fără rezervarea sau nominalizarea locului de parcare), potrivit News.ro.

Tariful preferenţial pentru unităţile hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole, baze sportive – locuri de parcare rezervate pe bază de contract este de 2,5 lei/oră/24 ore/zi, iar penru riverani – de 80 lei/luna. La fel ca în cazul celorlalte zone, tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fără rezervarea sau nominalizarea locului de parcare.

Tariful pentru serviciul de blocare/deblocare autovehiculelor este de 200 de lei.