Sac cu oase umane, găsit sub un pod din Vaslui! Detaliul macabru ce a ieșit la iveală

A fost demarată o anchetă de către Poliția dni Vaslui după ce un bărbat a descoperit, în cursul zilei de duminică, un sac cu mai multe oase, posibil umane, sub un pod care traversează râul Bârlad, din apropierea localităţii Trestiana, comuna Griviţa.

Omul se plimba împreună cu câinele și cu familia prin zonă atunci când animalul a dat peste punga cu oase și și-a alertat stăpânii.

„Sotia mea mi-a zis cã sunt oase de om. Eu am ignorat-o si i-am zis cã sunt ale unui animal, pânã am dat de mandibulã si am zis cã nu seamãnã cu dintii unui animal”, a precizat omul.