Le-a murit tatăl și au fost dați afară din casă! Șase copii din Vaslui trăiesc o dramă imensă! Mama lor: „Mai bine mor”

Tatăl celor șase copii, cu vârste cuprinse între un an și 14 ani, a murit înțepat de un tăun, în urmă cu aproximativ patru luni, în timp ce muncea în pădure. Mama minorilor, în vârstă de 32 de ani, a rămas singură cu familia numeroasă.

Rudele bărbatului au dat-o afară pe soția lui din casa în care au locuit cu toții în ultimii ani. Femeia s-a mutat cu copiii în casa unui vecin, temporar.

Localnicii își fac milă de copii și le dau haine, jucării sau mâncare, pentru că veniturile acestei familii depășesc cu puțin 1.000 lei lunar.

„Sunt pierdut în ochii lor triști. Mă mut aici de sărbători, stau cu ei. Am patru copii acasă, dar atâta tristețe nu am văzut niciodată. Sunt lucruri pe care nu le pot exprima. Ei trăiesc o dramă. Nu știu care e primul ajutor: cel material sau cel afectiv. În primul rând au nevoie de afectivitate. Nu au casă, aici stau într-o casă primită temporar. Casa unde au stat cu soțul aparține și fraților, au drepturi acolo. A apărut suferința, femeia e singură cu 6 copii, nu are alt ajutor, trăiesc cu 1.000 lei. Nu știu cine poate trăi cu 1.000 lei pe luna. Azi copii nu au ieșit din casă din cauza că nu au soste”, a povestit preotul Mihai Paraschiv.