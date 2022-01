Șase întrebări despre relația ta ca să afli dacă ți-ai găsit „sufletul pereche”. Ce susține un doctor în psihologie

Carmen Harra, doctor în psihologie și autoare a cărții ”Committed: Finding Love and Loyalty Through the Seven Archetypes”, susține că a găsit cele șase întrebări care pot releva foarte mult despre relația în care ești. Iată care sunt ele.

Șase întrebări ca să afli dacă ești în relația potrivită

Iată câteva întrebări pe care le poți pune în legătură cu relația / căsnicia ta. Potrivit expertei Carmen Harra, „sufletul tău pereche nu va fi un om perfect, însă va fi perfect pentru tine”.

1. Îți imaginezi un viitor împreună?

O parte foarte importantă într-o relație o reprezintă viitorul. Dr. Carmen Harra spune așa: „Încearcă să îți vizualizezi relația peste cinci, zece sau chiar peste 20 de ani. Cum te aștepți să se schimbe? Mai important, cum crezi că va evolua? Dacă nu poți să îți creionezi viitorul lângă cineva, s-ar putea să nu fie jumătatea ta”.

2. Ce părere are partenerul / partenera despre conceptul de „familie”?

Specialista în psihologie încearcă să atragă atenția și asupra acestui aspect. Ea spune că ar fi bine să observi în ce relații este partenerul / partenera cu familia din care face parte, cât de apropiat/ă este sau nu de rude. Harra susține că așa cum își tratează aceștia membrii familiei, cel mai probabil așa își vor trata și iubitul / iubita. Dacă tu îți dorești să îți întemeiezi o familie, trebuie să afli dacă persoana cu care ai o relație își dorește de asemenea.

3. Sunteți compatibili din punct de vedere emoțional?

Compatibilitatea emoțională trebuie să existe într-un cuplu așa cum ar trebui să existe și cea fizică. Carmen Harra susține: „Acea persoană te înțelege de multe ori de la sine, fără să fii nevoit/ă să îi explici exact ce simți? Dacă te simți rău, te ajută fără să apuci să îi ceri tu să facă asta?”. Să fii compatibil emoțional cu cineva înseamnă să ajungi să îl înțelegi fără mult efort.

4. Ai încredere în partener/ă?

Carmen Harra a spus: „Unde nu există încredere, nu e există relație. Îți inspiră acea persoană certitudine și siguranță? Sau te afli în situația în care îi pui deseori la îndoială lucruri?”. Bineînțeles că toată lumea face greșeli, dar un partener care are o intenție reală față de tine o va mărturisi și va face pașii potriviți ca să îndrepte lucrurile. Dacă o persoană este pentru tine, o să simți că ai încredere în ea.

5. Poți să îi tolerezi slăbiciunile?

Pornind de la premisa că nu suntem perfecți, trebuie să știm dacă putem să tolerăm punctele slabe, defectele celuilalt pe termen lung. „Iubirea necondiționată înseamnă să-i acceptăm persoanei cu care formăm un cuplu orice lucru negativ așa cum ne bucurăm de toate aspectele pozitive pe care le are, de calități”, a mai spus experta. Tot ea mai susține că e necesar să acceptăm lucrurile care îi plac și să ne adaptăm la gusturile pe care le are.

6. Înveți lucruri de la el / ea?

Dr. Carmen Harra spune așa: „Partenerul potrivit pentru tine o să fie și un fel de învățător al tău. Cei care se sincronizează foarte bine o să aibă multe de învățat unul de la celălalt”. Iar asta este o mare bilă albă pentru relație.

