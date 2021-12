O femeie a fost acuzată că s-ar preface că are o relație fericită cu soțul ei obez. Ce îi unește pe cei doi, în ciuda diferențelor

Sienna s-a mutat din ustralia în Marea Britanie pentru a putea fi alături de iubitul ei, George Keywood. Toți cei apropiați și urmăritorii ei din mediul online spun despre ea că e o prefăcută și că în realitate nu are cum să se iubească cu cineva care arată ca soțul ei.

De dragul logodnicului ei, Sienna a renunțat la tot ce avea în Australia și s-a mutat la el. Ea are 26 ani, iar el are 27 ani și împreună au deja un băiețel în vârstă de 1 an, pe nume Oliver, potrivit Daily Mail.

Sienna și George, o relație atipică

Tot ce își dorește Sienna de la urmăritorii ei din mediul online este să nu îi mai critice și să îi lase în pace pentru că iubirea lor e cât se poate de reală.

Sienna, care e o femie minionă și slăbuță, se iubește cu George, un bărbat obez, iar cei doi apar adesea în video-uri pe TikTok, arătând că sunt foarte fericiți. Cei doi s-au cunoscut în 2018 pe Instagram și după ce au vorbit 6 luni, Sienna a ajuns în Marea Britanie pentru a-l întâlni pe iubitul ei virtual.

Citește și: Un bebeluș prematur s-a născut având doar 425 de grame și mama l-a comparat cu un biscuit. Imaginile sunt virale

În ciuda diferenței de greutate dintre cei doi, care pentru cei din jur este ciudată, cei doi sunt foarte fericiți în căsnicia lor. Video-urile postate pe TikTok au atras atenția a milioane de utilizatori și au primit și multe critici din partea internauților.

“Da, sunt împreună de fațadă. Suntem actori plătiți, acela nu e un copil în fundal”, a răspuns Sienna unor comentarii negative în timp ce George a ripostat și el și le-a scris celor răutăcioși să îi lase în pace.

Într-un alt video de pe TikTok, George apare ținându-l pe genunchi pe fiul lor, Oliver, în timp ce frumoasa lui soție dansează în fața camerei.

Ce reacții au primit de la urmăritorii lor

“Voi doi nu o să rămâneți împreună”

“Asta nu e iubire”

“Sunteți amândoi foarte diferiți”

“Tot ce se întâmplă e de fațadă doar pentru TikTok”

Acestea sunt doar câteva dintre comentariile răutăcioase pe care acest cuplu le primește. Sienna a mai mărturisit că viața lor sexuală este una minunată și ei chiar îi place faptul că soțul ei are burtă.

“Scopul nostrum este să încurajăm pe toată lumea să seaccepte așa cum este. Le mulțumim tuturor celor care ne sprijină și ne trimit mesaje pozitive”, a mai adăugat femeia.

Citește și: Ce a descoperit o femeie care a privit camerele de supraveghere ale casei. Ce „secret” a aflat despre soțul său

George și Sienna au o relație fericită, se iubesc foarte mult și se bucură de faptul că au împreună un fiu. Cu toate acestea, unii urmăritori rău intenționați spun că e posibil ca ei să îi fie frică să se despartă de soțul ei și că în multe video-uri se vede că e speriată. În același timp, alții spun că Sienna și George sunt cel mai tare cuplu de pe TikTok.

În ciuda comentariilor de toate felurile, cei doi soți refuză să lase lumea să le afecteze relația. De asemenea, cei din jur spun că Sienna este într-o relație cu George doar pentru bani.

Ea are o siluetă de invidiat, dar asta nu o împiedică să îl iubească pe soțul ei deși el e obez. Ea a spus adesea despre el că este bărbatul visurilor ei.