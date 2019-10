Scandal transmis live, pe Facebook, de la racla cu moaștele Sfintei Parascheva: „Nu puneţi plasele pe cuvioasă!”

După 17 ore de stat la coadă vine şi momentul culminant al pelerinajului la moaştele Sfintei Parascheva. Apropierea de raclă. În epoca tehnologiei, bucuria momentului poate fi împărtăşită instantaneu cu cei rămaşi departe.

„Eu am vrut să le trimit la fete, m-au rugat să le trimit şi cred că o să fie fericite că am reuşit şi am venit la cuvioasa Parascheva”, a explicat o femeie.