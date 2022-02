Schimbări în structura anului școlar 2022-2023. Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a propus ca școala să înceapă în 5 septembrie

De asemenea, vacanţa de iarnă ar putea fi între 22 decembrie şi 8 ianuarie, iar cea de Paşte între 7 şi 18 aprilie. Săptămâna Altfel ar putea fi mutată în toamnă şi ar putea fi introdusă o vacanţă de o săptămână pentru toţi elevii, la final de octombrie.

"Putem lua în calcul o săptămână de vacanţă - analizăm această propunere, nu vreau să spun mai mult - în luna februarie", a arătat Cîmpeanu, precizând că o astfel de decizie ar putea fi luată în interesul elevilor din perspectiva pedagogică şi pentru a susţine practicarea sportului.

Structura anului școlar 2022-2023 poate fi schimbată. Sorin Cîmpeanu: există un "dezechilibru" între semestre

Cîmpeanu a afirmat, miercuri, la TVR 2, că există un "dezechilibru" între semestre, unul având 12-13-14 săptămâni, iar celălalt 22-23 de săptămâni.

"Avem o fragmentare mai puţin normală, de o perioadă care este bine definită, cea a sărbătorilor de iarnă, care trebuie să fie o vacanţă clară pentru elevi, şi anul 2022-2023 vom propune ca această vacanţă de iarnă să fie în perioada 22 decembrie - 8 ianuarie, deci cu o durată sufiecient de mare, şi avem a doua perioadă, a sărbătorilor pascale.

Anul acesta vom propune pentru anul 2022-2023 perioada 7-18 aprilie. Deci avem deja două vacanţe mari care împart în trei secţiuni anul şcolar", a susţinut ministrul Educaţiei.

El a subliniat că interesul elevilor este de a învăţa şi în România avem una dintre cele mai scurte durate ale anului şcolar.

"Am făcut deja propunerea, o pot repeta în această seară, de a începe pe 5 septembrie anul şcolar 2022-2023 şi a-l încheia pe 16 iunie. în acest fel, ca durată a cursurilor, ne apropiem de media europeană. Nu mai suntem pe ultimele locuri din perspectiva numărului de zile de şcoală", a adăugat el, potrivit news.ro.

Potrivit lui Cîmpeanu, experţii în pedagogie consideră că este de preferat să se alterneze perioade de şcoală, module de învăţare de 6-7-8 săptămâni, cu perioade de odihnă.

"Din această perspectivă este foarte posibil să introducem în prima parte a anului şcolar, deci în toamna acestui an care a început, Săptămâna Altfel şi, de asemenea, o săptămână de vacanţă pentru toţi elevii. Am înţeles foarte bine şi neajunsurile generate, spre exemplu, într-o familie care are un copil în învăţământ primar şi un copil în învăţământ gimnazial sau liceal, de lipsa suprapunerii acestor vacanţe. Şi cred că vom formula propunerea ca, la final de octombrie, să fie o vacanţă de o săptămână pentru toţi elevii, ciclul primar, gimnazial şi liceal. Tot în această primă secţiune să fie şi săptămâna Şcoala Altfel", a explicat ministrul.

Întrebat dacă semestrul I ar urma să se încheie în 8 ianuarie, după vacanţa de iarnă, Cîmpeanu a replicat: "Nu. Semestrul sau trimestrul sau secţiunea denumită generic se încheie pe 22 decembrie".

"Mai apoi avem vacanţa de iarnă 22 decembrie - 8 ianuarie, după care, pentru a alterna această perioadă de şcoală cu perioadă de odihnă putem lua în calcul o săptămână de vacanţă - analizăm această propunere, nu vreau să spun mai mult - în luna februarie. Dar această decizie, dacă se va lua, se va lua în primul rând în interesul elevilor, din perspectiva pedagogică, şi se va lua, de asemenea, şi pentru a susţine sportul ca activitate benefică tinerilor", a subliniat el.

Cîmpeanu a afirmat după această "posibilă" vacanţă din februarie, se continuă activitatea şcolară până la perioada sărbătorilor pascale care în 2023 ar fi între 7 şi 18 aprilie, pentru a cuprinde ambele sărbători pascale.

"După care, în a treia secţiune, un lucru foarte important şi o noutate absolută este includerea unei Săptămâni Verzi - o săptămână în care elevii să poată învăţa, în afara şcolii, lucruri despre mediu. Această săptămână ar putea fi poziţionată în luna mai", a menţionat el.

