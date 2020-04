Școlile ar trebui să rămână închise până după vacanța de vară. Medic infecționist: "Copiii intră in contact cu părinți, cu bunici, cu persoane vulnerabile"

Carollina Radu este medic infecționist la Spitalul Municipal Hunedoara și de o lună de zile se află în prima linie. Ea spune, într-un interviu pentru hotnews.ro că nu a mai văzut așa ceva în cei 32 de ani de experiență.

"Erau câte 10-12 ambulanțe aliniate de la intrarea în Unitatea de Primiri Urgențe până la intrarea în spital, pe o distanță de 100 de metri. Este dramatic să vezi 10-12 salvări una după alta. Am zeci de ani de experiență, dar așa ceva nu am văzut. A fost un moment în care am realizat dramatismul și modul de contagiozitate extremă a acestui virus. M-au marcat tristețea și neputința de a-ți vedea, de a-ți înmormânta creștinește soțul sau părinții", declară Carollina Radu.

Citește și:

Cea mai tânără persoană ucisă de coronavirus în România! 26 de ani! Ce alte probleme de sănătatea avea