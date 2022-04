(P) Scutere electrice Silence - o soluție eficientă de ecomobilitate urbană

Conform Agenției Europene de Mediu, „poluarea aerului cauzează 800000 decese anual în Europa”. NASA mai arată că „90% din cetățeni sunt expuși unor nivele înalte de poluare a aerului”.

Scuterele electrice Silence sunt o alternativă excelentă de transport. Constructorul cu sediul în Barcelona a înregistrat pe acest segment cele mai mari vânzări pe continent. În 2020, în Spania, brandul a avut o cotă pe piață de 66% pentru modelele sale de scutere electrice și de 40% în Europa. În ultimii 3 ani, au fost fabricate peste 20000 de scutere electrice premium Silence. Compania a fost înființată în 2012 și până în prezent cunoaște o dezvoltare continuă. Ce este interesant este că o dată cu efectele COVID-19, 9200 de unități au ajuns la clienți, a fost creată o nouă fabrică și a avut loc lansarea modelului S02LS. Acest lucru nu înseamnă decât că cererea de vehicule electrice, mai exact e-scutere, s-a mărit. Crește, de asemenea, și interesul pentru scutere electrice din partea celor care au nevoie de o soluție de tranzit urban rapidă, economică și modernă.

Ideea brandului Silence îi aparține lui Carlos Sotelo, CEO-ul companiei și fost pilot profesionist Dakar. Acesta are peste 25 de ani de experiență în distribuția / producerea de motociclete în cadrul unor companii diferite precum Suzuki, Kymco, CSR și Vmoto-e.max. Fabrica și centrul de dezvoltare și design se află în capitala Spaniei, Barcelona. Centrul R&D este responsabil cu dezvoltarea de noi vehicule electrice și upgrade-uri constante. Compania are o echipă formată din peste 20 de ingineri care se ocupă de electronică, motoare, baterii și conectivitate. Fabrica unde sunt produsele gamele de scutere electrice Silence reprezintă la ora actuală unica uzina de vehicule electrice din Europa care dezvoltă și realizează propriile baterii și toate sistemele electronice BMS (Battery Management System). Are o capacitate de producție de 50000 de unități pe an.

În ciuda pandemiei, piața pentru vehiculele electrice a crescut exponențial, cu 51.84% în 2020, față de sectorul de vehicule pe benzină, care a fost de numai 0.95%. Potențialul pieței de vehicule pe două roți este uriaș în Europa. 80% este reprezentat de scuterele folosite în medii urbane.

Toate modelele Silence au în comun același sistem de baterii. Scuterele S01 ating o viteză de 100 km/oră și ajung la o autonomie de 137 km. Modelele electrice S02 HS au o limită de viteză de 90 km/oră și oferă autonomie de 137 km. S02 LS dispune de două variante de baterii: 2 kWh - autonomie de 52 km și 5.6 kWh - autonomie de până la 147 km. Bateriile sunt detașabile ușor, se încarcă rapid la orice priză normală și pot fi transportate fără probleme cu ajutorul unui cărucior cu design patentat.

În afara eficienței, un alt avantaj impresionant adus de scuterele din gama Silence S01 constă în designul modern și atractiv care permite accesorizarea în funcție de preferințe și necesități cu: parbriz, cutie de depozitare pe spate, ghidon anti-furt, suport pentru smartphone. Extrabeneficii furnizate de modelul S01 125cc: permite conectarea la aplicația dedicată “My Silence”, oferă spațiu de stocare pentru două căști sub șa, autonomie de 137 km, motor electric 9 kW maximum, viteză 100 km/ora.

Scuterele S02 H2 se caracterizează prin manevrabilitate ridicată, oferă trei moduri de pilotare și marșarier, ating 90 km/ora și oferă autonomie de 137 km. Permit dotarea suplimentară cu parbriz, cutie de stocare pe spate, suport smartphone și șa dublă.

S02 LS este versiunea pentru cei care doresc să achiziționeze un moped. Vine cu două opțiuni de baterii: 2 kWh – autonomie 52 km și 5.6 kWh - 149, plus două moduri de pilotare și marșarier.

Un loc aparte în lineup-ul Silence îl ocupă scuterele electrice Delivery S02. Acestea pot fi utilizate cu succes în cadrul unor aplicațîi diverse, de la livrări fast-food la client și până la servicii de poștă, poliție, servicii medicale etc.

O altă caracteristică cheie a scuterelor Silence, în afară motoarelor electrice și pachetului de baterii Li-Ion avansat, o reprezintă conectivitatea. Aplicația pentru flotele de scutere Silence oferă date despre vehicule și statistici legate de motor și baterie. Aplicația dedicată My Silence îi permite utilizatorului de rând să aibă acces în timp real la geolocatie, să deschidă șaua automat, să obțină informații despre scuter (încărcare baterie, temperatura etc.), să înregistreze călătoria, amprenta de carbon.

Achiziționarea unui scuter premium Silence este o investiție extrem de benefică utilizatorului din orice punct de vedere:

- un mijloc de transport eco-friendly datorită dotării cu un motor 100% electric, cu 0 emisii CO2 și faruri LED.

- bateria de înalta capacitate oferă autonomie peste 100 km

- economii considerabile prin reducerea până la 80% din costurile asociate alimentării cu benzină, prin reducerea costurilor de mentenanță cu până la 30%. La toate acestea se adaugă și durata de serviciu a bateriei +50000 km.

- siguranță: sistem anti-furt baterie, geolocalizare via aplicație, stabilitate și manevrabilitate ridicată la pilotare, sistem de control erori.

- putere și viteză.

- o experiență de riding îmbunătățită și o pilotare silențioasă.

Scuterele Silence pot fi achiziționate și prin Programul Rabla Plus (programul oferă subvenții de până la 27500 lei, maxim 50% din valoarea produsului achiziționat) din rețeaua de magazine ATVRom.

Un concurent a părăsit competiția la Chefi fără limite ▶ Vezi noul episod în AntenaPLAY