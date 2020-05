Semnal de alarmă! Simptome rare în infecția cu Covid-19 la Iași: "Sunt oameni care au erupții pe piele sau amețeli"

"Am avut frisoane puternice, am avut febră, febra a urcat la 38. Am simţit o presiune puternică în piept şi am răguşit brusc", povestește unul dintre pacienții vindecați în România.

Acestea sunt cele mai întâlnite simptome printre pacienţii cu coronavirus. Medici din întreaga lume au descoperit însă şi alte semne ce pot indica infecţia. De exemplu, dureri musculare sau de cap, înfundarea nasului, ameţeli, conjuctivită, necroze. Sunt însă şi bolnavi cărora le-au apărut erupţii pe degete, roşii sau violet, asemănătoare degerăturilor, notează Observator.

Pacienți cu simtome rare de Covid-19 la Iași