Șoferii de autobuz și tramvai din Capitală, obligați să poarte uniforme. Angajații STB au fost reclamați de populație: ”Veneau la muncă în maiou și șlapi!”

Șoferii de autobuze și troleibuze din Capitală vor fi nevoiți să poarte, de la 1 iulie, uniforme formate din cămașă cu mânecă scurtă şi costum de culoare închisă. Decizia, însă, i-a nemulțumit pe angajați, care spun că prioritare erau piesele de schimb.

Directorul STB, a declarat pentru Hotnews că luat decizia după ce călătorii au sesizat faptul că unii şoferi veneau la muncă cu şlapi, maiou şi pantaloni scurţi.

”Am luat această decizie ca urmare a multor reclamaţii, anumiţi conducători şi manipulanţi vehicule nu erau îmbrăcaţi adecvat, veneau cu şlapi, pantaloni scurţi, maiou. Noi avem prevăzut în regulamentul intern că nu au voie să vină îmbrăcaţi aşa. Atunci am hotărât, dacă tot erau achiziţionate acele costume, să fie şi purtate începând cu data de 1 iulie, ca să ajungă la toate autobazele şi depourile. Majoritatea au fost deja împărţite, din ce ştiu eu au fost date peste tot, dar nu am certitudinea că au ajuns chiar la toată lumea. Cine nu are uniforma, începând cu 1 iunie, nu intră pe traseu. Nu sunt amenzi, dar nu le va conveni din punct de vedere financiar să nu intre pe traseu. Dar să ştiţi că foarte mulţi o poartă de când au primit-o, de săptămâna trecută”, a explicat pentru HotNews.ro directorul STB Hazem Kansou.