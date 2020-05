„Au mai fost discuții tensionate, ca în orice familie, dar nu ne-am certat înainte”. Soțul mezzosopranei Maria Nicoară, primele declarații!

Cum explică soțul mezzosopranei starea gravă în care a ajuns ea

Soțul mezzosopranei a explicat cum ar fi ajuns aceasta în stare gravă, după ce ar fi căzut pe scări.

Prin intermediul avocatului său, Codrin Nicoară a susținut, marți, că femeia ar fi consumat băuturi alcoolice.

„Scările sunt circulare. Au o înălțime normală între etaje. Eu am găsit-o jos, pe covor. Eu eram la parter cand s-a întâmplat. Am auzit în mod direct. Eram acolo, dar nu am văzut, că dormeam”, a spus el.

„Nu ne-am cercat înainte. Ea a fost în vizită la părinții ei, a venit pe la ora 7, am mai stat un pic de vorbă. S-a făcut 8… 8 și ceva. Mi-a zis că vrea să facă un duș. A pus ceva la cuptor la bucătărie să facă, a dat drumul la boiler. Pe la 8 jumate- 9 am zis că mă retrag, că na… este târziu. După aia… na… știu că a făcut duș. Am văzut în baie maioul, deci s-a schimbat. Când a căzut, era îmbrăcată în pijamale.