Ştefan Bănică susţine Concert extraordinar de Crăciun, realizat în exclusivitate pentru televiziune, pe 25 decembrie, la Antena1

Ştefan Bănică continuă tradiţia unică şi va aduce atmosfera magică a Craciunului în casele românilor pentru al 20-lea an consecutive, o performanță unică a unui artist român.

Un spectacol cu multa emoție, energie, bucurie, magie! Si cu invitati speciali unul si unul: Lidia Buble, Liviu Teodorescu, Elwira și Mihai Petre, Simona Gherghe. Concertul Extraordinar de Craciun Stefan Banica se va difuza chiar de Craciun la Antena 1: pe 25 decembrie 2021, ora 23:45.

Ştefan Bănică: „Am primit foarte multe mesaje de la cei care doreau să vină la concertul de Crăciun, atât din ţară, cât şi din afara ţării”

Ștefan Bănică a declarat: "Stiu că publicul meu aştepta de mai multă vreme un semn de la mine referitor la concertul de Crăciun din acest an. Am primit foarte multe mesaje de la cei care doreau să vină la concertul de Crăciun, atât din ţară, cât şi din afara ţării. Anii trecuţi, mulţi dintre cei care nu locuiau în Bucureşti îşi programau chiar şi concediile în aşa fel încât să ajungă la concertele mele de la Sala Palatului. Şi era extrem de măgulitor, dar, în acelaşi timp, era şi o responsabililitate faţă de publicul meu şi faţă de această producţie uriaşă, care este concertul de Crăciun.

Anul acesta am sperat până în ultima clipă că vom putea organiza tradiţionalul concert de Crăciun la Sala Palatului. Însă, după cum bine ştiţi, au existat şi există în continuare restricţii referitoare la organizarea concertelor în sălile de spectacol şi o nesiguranţă pe care o resimţim cu totii, pe toate planurile. Un grad de ocupare a sălii de 30%, chiar şi de 50%, cum s-a hotărât acum câteva zile, ar fi creat mâhnire şi frustrare, atât pentru cei care doreau să vină la spectacol, cât şi pentru mine.

Pentru că show-ul de Crăciun înseamnă acea energie fantastică care se naşte acolo, bucuria de a fi toţi împreună, nu doar o parte, când trăim la unison emoţia şi magia acestui concert. Cei care vin la concertele mele de Crăciun, aşa cum am zis de atâtea ori, sunt a doua mea familie, cu care sărbătoresc Crăciunul.

Şi atunci cum să mă simt când le-aş fi spus unora “nu veniţi, că nu e voie”? E ca şi cum le-aş fi spus unora dintre membrii familiei: “voi nu veniţi la masa de Crăciun, că nu vă pot primi pe toţi în casă!” Asta a fost sentimentul pe care l-am avut când am fost pus în situatia de a alege cum să facem concertul anul ăsta. Am înţeles şi nu comentez regulile, ci e doar o constatare pe care am considerat necesar s-o fac.

În concluzie, concertul de Crăciun nu ar fi fost posibil la Sala Palatului anul acesta în condiţiile în care am fost obişnuiţi până în 2019. Şi atunci am decis, din respect pentru tot ce-am realizat în aceşti ani, pentru publicul meu şi pentru munca enormă care se află în spatele organizării unui astfel de eveniment, să nu facem acest spectacol la Sala Palatului cu jumătăţi de măsură.

În paralel, lunile astea m-am gândit la mai multe soluţii ca să ducem mai departe tradiţia concertului de Crăciun şi, aşa cum am făcut şi anul trecut, am recurs la soluţia înregistrării, de această dată a unui concert live, în premieră, într-un platou de televiziune, cu un public extrem de restrâns. Acesta va fi cadoul pe care îl facem în noaptea de Crăciun tuturor celor care iubesc concertele noastre.

Şi astfel menţinem tradiţia concertelor de Crăciun, care au intrat în casele voastre prin intermediul televiziunii în fiecare an, timp de 20 de ani neîntrerupti, chiar dacă în ultimii doi ani, din cauza situatiei prin care trecem, nu am mai concertat la Sala Palatului. Asadar, ne puteti urmari pe data de 25 decembrie, de la ora 23:45, la Antena 1. Si sper ca anul viitor să ne putem întâlni din nou faţă în faţă, într-un număr cât mai mare, la Sala Palatului." - a declarat Ştefan Bănică.

Actor, compozitor, interpret, regizor, personalitate tv, producător, cu o carieră de peste 35 de ani, Ştefan Bănică este unul dintre cei mai complecşi şi iubiţi artişti din România, care a stabilit adevărate recorduri prin concertele sale de Crăciun - peste 76 de concerte sold out la Sala Palatului - cea mai longevivă şi complexă producţie muzicală a unui artist român, o adevărată tradiţie. A deschis drumul producţiilor muzicale de amploare din România.

Cu 16 albume de autor, premiate cu 6 discuri de aur şi 2 de platină, cu zeci de videoclipuri muzicale, peste 30 de roluri în film şi teatru, Ştefan Bănică reprezintă un adevărat brand în show-biz-ul românesc.