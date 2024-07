Află subiectele și baremul de corectare și notare la istorie la Bac 2024. Ce cerințe au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a.

Marți, 2 iulie 2024, absolvenții de liceu de la profilul uman au susținut a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat 2024. Este vorba despre proba obligatorie a profilului, adică istoria (pentru uman). Descoperă ce subiecte au picat la istorie la Bac 2024 și care sunt baremele de corectare și notare.

Prima probă scrisă a examenului de bacalaureat 2024, cea la Limba şi literatura română, a avut loc luni. Marți, examenul a continuat pentru elevii de la profilul uman cu proba de istorie.

Descoperă ce a picat, dar și care sunt baremele de corectare și notare pentru istorie la Bac 2024.

Proba a început la ora 9:00 și elevii au avut la dispoziție trei ore pentru a rezolva subiectele la istorie de la examenul de bac 2024. După ieșirea din sala de examen, mulți au dorit să citească baremul pentru istorie de la bac 2024.

Articolul continuă după reclamă

Subiecte și barem pentru proba de istorie la Bac 2024. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a

Subiectul la istorie de la Bac 2024 a fost împărțit elevilor și proba a început la ora 9:00. Elevii au avut la dispoziție trei ore pentru a rezolva cerințele de pe foile de examen.

Citește și: Subiecte și barem pentru proba de matematică la Bac 2024. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a

La ieșirea din sala de examen, mulți au dorit să vadă baremul de corectare și notare, pentru a estima nota obținută și pentru a avea o părere despre rezultatul de la Bac 2024.

UPDATE EDUPEDU: Au apărut primele subiecte la Istorie! În spațiul public au apărut imagini cu subiectele de la Istorie.

Din nou subiectele de la proba scrisă au apărut pe internet la scurt timp după începerea examenului de Bac 2024. Subiectele la istorie au fost publicate și imaginile au ajuns în presă.

La subiectul I și II, elevii au avut de rezolvat cerințe formulate pe baza surselor date.

La subiectul al III-lea, elevii au avut de elaborate un eseu de aproximativ două pagini despre România postbelică.

Vezi aici subiectele la istorie.

Baremul de corectare și notare la istorie de la Bac 2024 va fi publicat după finalizarea examenului de Bac 2024. Vezi aici baremele de corectare de la istorie la Bac 2024.

Calendar prima sesiune - Examenul național de bacalaureat 2024

3 - 7 iunie: Înscrierea candidaților

7 iunie: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

17 - 19 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română [proba A]

19 - 20 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă [proba B]

19 - 21 iunie: Evaluarea competențelor digitale [proba D]

25 - 27 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională [proba C]

1 iulie: Limba și literatura română - proba E.a) [proba scrisă]

2 iulie: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) [proba scrisă]

4 iulie: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) [proba scrisă]

5 iulie: Limba și literatura maternă - proba E.b) [proba scrisă]

8 iulie: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 - 18:00

9 - 11 iulie: Soluționarea contestațiilor

12 iulie: Afișarea rezultatelor finale

Reguli Examenul național de bacalaureat 2024

Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis, în baza unui act de identitate valid, până la ora 8:30.

”Pentru redactarea unei lucrări scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei (3) ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de prelungire (cu cel mult două ore) candidaţii cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile judeţene, conform Procedurii de asigurare a condiţiilor privind egalizarea şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare”, au explicat reprezentanţii Ministerului Educaţiei.

Ei au mai afirmat că pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru.

Pentru probele scrise la matematică şi geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, hârtia folosită este doar cea distribuită în sălile de examen.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc.), precum şi a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informaţi că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc.

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul, arată cei de la news.ro.

Candidaţii surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Pe durata desfăşurării probelor, toate sălile de examen sunt supravegheate audio-video.

Afişarea primelor rezultate (în centrele de examen şi online) este programată în data de 8 iulie (până la ora 12:00). Contestaţiile pot fi depuse/transmise în aceeaşi zi, în intervalul orar 12:00 - 18:00, inclusiv prin mijloace electronice.

Candidaţii care contestă rezultatul iniţial al evaluării trebuie să completeze, să semneze şi să depună/transmită prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

Afişarea rezultatelor finale este programată în data de 12 iulie (în centrele de examen şi online).

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească, cumulat, următoarele condiţii:

susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea;

obţinerea cel puţin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obţinute la probele scrise).

În zilele în care se desfăşoară probele scrise, Ministerul Educaţiei pune la dispoziţia celor interesaţi, între orele 8:00 - 16:00, linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi privind organizarea/desfăşurarea examenului.

Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie va publica subiectele şi baremul de corectare pentru fiecare probă scrisă, zilnic, la ora 15:00, pe site-ul subiecte.edu.ro.