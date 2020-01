Tânăra bătută după ce a prins o cruce de Bobotează este o BOMBĂ SEXI, care adună medalii de aur! Ce va primi după incident - Galerie foto

Numele ei este Antoanela Manac. Tânăra s-a aruncat luni, 6 ianuarie, în valurile mării pentru a prinde una dintre cele trei cruci de lemn aruncate de ÎPS Teodosie. A reuşit acest lucru, dar imediat un alt înotător a lovit-o şi i-a luat crucea din mână.

„Eu am ajuns la cruce, am pus mâna pe ea, el a venit, mi-a luat-o din mână. Cei care erau cu ÎPS în barcă au văzut foarte clar că eu am luat crucea. Am ridicat-o, iar el a venit şi mi-a smuls crucea. I-am spus să mi-o dea înapoi şi a început să mă lovească cu pumnii şi picioarele, apoi a plecat de lângă mine”, spune Antoanela.