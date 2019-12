Ţările care au intrat deja în anul 2020! În Hong Kong noul an a fost sărbătorit fără celebrul foc de artificii

Australia a intrat în 2020, iar locuitorii din Sydney au întâmpinat noul an cu focuri de artificii, considerate cel mai spectaculoase din lume. În fiecare an, peste un milion de oameni vin să întâmpine în Sydney Noul An. Tone de artificii sunt lansate de pe clădiri şi ambarcaţiuni din port.

Hong Kong a intrat, pentur prima dată în ultimii zece ani, în 2020 fără tradiționalul foc de artificii. Metropola din sudul Chinei, cu șapte milioane de locuitori, a fost zguduită anul acesta de numeroase proteste violente, iar manifestanții au ocupat străzile inclusiv în ultimele ore ale anului 2019.

Lista cu orele la care statele lumii intră în 2020:

Ora 13:00 Noua ZeelaNdă;