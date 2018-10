"Am apucat-o de cap. Era plină de sânge. Mi-am dat seama că fata mea e moartă." Tatăl copilei ucisă de șoferul care făcea LIVE, pe Facebook, distrus

"Noi n-am fost primii şi nici nu vom fi ultimii". Este mărturia tulburătoare a tatălui care şi-a văzut fiica de 9 ani ucisă de un şofer, în timpul unui live pe Facebook. Al doilea copil, un băieţel de doar trei ani, are coloana ruptă. Într-un apel disperat, familia distrusă cere mai multă siguranţă pe şosele.

În România, trei din cinci şoferi îşi verifică mesajele la volan. În timp ce poliţiştii fac filtre în trafic, un proiect de lege care prevede pedepse mai aspre stă de patru luni în Parlament.

"M-am îndreptat spre fetiţă, mi-am întors corpul peste scaunul meu, am apucat-o de cap să văd ce-i cu ea. Din păcate mi-am dat seama că e gata. Băiatul dormea în timp ce a avut loc accidentul. Dar am văzut că avea reacţie. Am văzut că nu e mort", sunt declarațiile sfâșietoare ale tatălui.

De patru zile, tatăl reface în minte filmul accidentului în care şi-a pierdut fiica. Familia lui a fost distrusă un şofer atent la telefon, nu la drum.



Bărbatul de 31 de ani gonea cu 160 de kilometri la oră şi nu a văzut la timp un tractor aflat în faţa sa. A tras de volan, dar nu a reuşit să evite lovitura. Maşina a fost proiectată pe contrasens, unde a intrat în autoturismul în care se afla familia din Caraş-Severin.