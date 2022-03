Taylor Hawkins a murit. Bateristul legendarei trupe rock Foo Fighters avea doar 50 de ani

"Familia Foo Fighters este devastată de pierderea tragică şi prematură a iubitului nostru Taylor Hawkins. Spiritul său muzical şi râsul său molipsitor ne vor însoţi întotdeauna", a transmis trupa într-o declaraţie.

Taylor Hawkins a murit

"Suntem cu sufletul alături de soţia sa, de copii şi de familie şi solicităm ca intimitatea să le fie tratată cu cel mai mare respect în aceste momente inimaginabil de dificile", au mai afirmat membrii Foo Fighters.

Vineri, trupa urma să cânte în Bogotá, Colombia, şi apoi la Lollapalooza Brasil, duminică.

Cine a fost Taylor Hawkins

Taylor Hawkins s-a născut pe 17 februarie 1972 în Fort Worth, Texas, SUA. A fost actor și compozitor, cunoscut pentru Real Steel (2011), Boyhood (2014) și Life or Something Like It (2002).

Oliver Taylor Hawkins a fost un muzician american. El a fost cel mai bine cunoscut ca bateristul trupei rock Foo Fighters.

Înainte de a se alătura trupei în 1997, a fost toboșar pentru Sass Jordan și Alanis Morissette, precum și toboșar în trupa Sylvia.

Hawkins apare pe piesa Crucify the Dead interpretată de Ozzy Osbourne . S-a alăturat lui Foo Fighters după ce verișorul său l-a prezentat în fața trupei Dave Grohl .

