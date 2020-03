Gigi Becali, gest uriaș în plină epidemie! Oamenii vor putea face teste COVID-19 în clinica privată a afaceristului: „Putem merge și în țară. Rezultatele ies în două ore”

„Mi s-au solicitat niște aparate și am întrebat la mine la clinică, iar acolo mi-au spus că avem acolo un laborator genetic care e cel mai performant din România și face aceleași teste pe care le face Victor Babeș.

Noi putem face teste, dar ne trebuie acreditare. Nu putem face în interiorul clinicii, doar într-un cort afară. Am și eu pile, relații în guvernul ăsta. Am vorbit cu Rareș Bogdan să ne dea repede aprobarea mâine, să putem face teste.

Dacă ai coronavirus, faci pneumonie? Gargara cu apă sărătă ține departe COVID-19? Miturile ce ne-au „infectat”, demontate de specialiști

Am vorbit cu fata domnului Cercel și mi-a spus că prin situația asta am putea să degrevăm pe ”Victor Babeș” de greutatea pe care o are. Ceea ce se face acolo pot face eu la clinică.